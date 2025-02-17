Все не так, как в кино: ученые узнали, чем пахнут мумии

Ученые проанализировали запахи древнеегипетских мумий. И оказалось, что все так ужасно, как показывают в фильмах и в книгах.

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Исследователи обнаружили, что хорошо сохранившиеся египетские мумии на самом деле пахнут довольно приятно. Это исследование дает еще большее понимание древних культур, в которых был культовый процесс мумификации тел, пишет AP.

"В фильмах и книгах ужасные вещи встречаются с теми, кто чувствует запах мумифицированных тел. Однако мы были удивлены их приятными ароматами", – сказала директор по исследованиям Института устойчивого наследия Университетского колледжа Лондона Сесилия Бембибре.

"Деревянный", "острый" и "сладкий" – так описала ключевые запахи древнеегипетских мумий международная группа исследователей. Также были обнаружены цветочные ноты, которые могли происходить от смол сосны и можжевельника, которые используются для бальзамирования, отмечает ABCNews.

В исследовании использовался как химический анализ, так и группа людей, чтобы оценить запахи девяти мумий 5000 лет, которые хранились или были выставлены в Египетском музее в Каире.

"Запах мумифицированных тел на протяжении многих лет привлекал значительный интерес экспертов и широкой общественности, но никаких комбинированных химических и перцептивных научных исследований до сих пор не проводилось", – подчеркнула ученая-химик из Университетского колледжа Лондона (UCL) и ведущий автор исследования Матия Стрлич.

"Это новаторское исследование действительно помогает нам лучше спланировать сохранение и понять древние материалы для бальзамирования. Это добавляет еще один уровень данных, чтобы обогатить музейную экспозицию мумифицированных тел", – добавила она.

По словам ученых, запах являлся важным фактором в процессе мумификации в древнем Египте. Приятные запахи ассоциировались с чистотой и божествами, а неприятные – были признаками порчи и разложения, пишет Gizmodo.

"Для древних египтян мумификация была важной похоронной практикой, направленной на сохранение тела и души для загробной жизни с помощью детального ритуала бальзамирования умершего с помощью масел, воска и бальзамов", – пояснил директор Египетского музея в Каире, который является соавтором исследования.

Использование технических инструментов для измерения и количественного определения молекул воздуха, выпускаемых из саркофагов, чтобы определить состояние сохранения, не касаясь мумий, походило на Святой Грааль, отметила Матия Стрлич.

Однако ученая из Института геоантропологии Макса Планка в Германии Барбара Губер, не участвовавшая в данном анализе, отметила, что "запахи, обнаруженные сегодня, не обязательно являются запахами времен мумификации.

"В течение тысячелетий испарение, окисление и даже условия хранения существенно изменили исходный профиль аромата", – сказала она.

Ранее OBOZ.UA писал, что более десятка мумий, украшенных золотыми языками и ногтями, обнаружили в 2000-летних гробницах в Египте.

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