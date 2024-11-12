Впервые в истории: клонированная хорька родила детенышей. Фото

В 1979 году черноногого хорька записали в вымершие виды животных. Более четырех десятилетий спустя ученые в США не только клонировали этот вид из последних выживших животных, но и один из этих клонов родил двух здоровых детенышей – самца и самку.

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Новоиспеченная мама, по имени Антония, была клонирована от черноногого хорька Вилла, скончавшегося в 1988 году в зоопарке Сан-Диего. Тогда же защитники природы в США начали программу разведения в неволе, привлекая 18 черноногих хорьков (Mustela nigripes), пишет ScienceAlert.

По словам ученых, в настоящее время в дикой природе живет примерно 350 черноногих хорьков, однако эти животные страдают от низкого генетического разнообразия, болезней, потери среды и уменьшения основной добычи вида – луговых собачек.

Поэтому некоторые эксперты утверждают, что будущее вида зависит от разведения в неволе и клонировании.

Антония была клонирована из образца ткани, которая содержала втрое больше уникальных генетических вариаций, чем средний черноногий хорек, живущий сейчас в дикой природе, утверждают ученые.

"Успешное воспроизведение находящегося под угрозой исчезновения клонированного вида доказывает, что технология клонирования может не только помочь восстановить генетическое разнообразие, но и предотвратить будущее разведение, открывая новые возможности для восстановления видов", – отмечают эксперты Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США (FWS).

Однако после воспроизведения начинаются проблемы с реинтродукцией, говорят ученые. Ведь вопрос действительно ли консервационное клонирование может помочь восстановить вымирающие виды в дикой природе, остается очень противоречивым.

Клонирование Антонии и рождение ее потомков является кульминацией десятилетий дорогостоящей работы и нескольких неудачных попыток. Некоторые ученые утверждают, что это время и деньги можно было бы лучше использовать для сохранения сред обитания или возрождения мест, которые станут домом для более одного вида.

Ведь потеря среды и конфликт между человеком и дикой природой является главной угрозой для большинства наземных видов дикой природы, которые находятся под угрозой исчезновения, отмечают ученые. И черноногие хорьки не являются исключением, поскольку они потеряли большую часть своих прерий из-за сельского хозяйства.

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