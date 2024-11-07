В Шотландии родился редкий карликовый бегемот: их осталось всего 2500. Вирусное видео

В Эдинбургском зоопарке в Шотландии родился карликовый бегемот, считающийся редким видом животных. В мире его представителей осталось всего 2500 особей, по данным Международного союза охраны природы.

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Новорожденную назвали Хаггисом. Как сообщает CNN, родиной карликовых бегемотов являются леса и болота Западной Африки, особенно в стране Либерия.

Вольер бегемотов временно закрыли для посетителей, "чтобы наши опытные смотрители могли внимательно следить за мамой и малышом в это чувствительное время", – говорится в объявлении зоопарка.

Хаггис родилась неделю назад – 30 октября. В 2021 году ее родители Отто и Глория дали жизнь также бегемоту Амари, но его перевезли в Лондонский зоопарк в рамках европейской программы разведения исчезающих видов.

"Хаггис чувствует себя очень хорошо, и очень приятно видеть, что ее личность уже начинает проявляться. Первые 30 дней критически важны для ее развития", – прокомментировал Джонни Эпплярд, руководитель команды копытных Эдинбургского зоопарка.

За животным внимательно ухаживают работники. В соцсетях заведения на днях появилось сообщение: "Мы любим их большими, мы любим их пухлыми. Наши эксперты-киперы ежедневно взвешивают Хаггис, чтобы убедиться, что наша маленькая леди здорова и счастлива".

Летом в зоопарке Khao Kheow в Таиланде также родился карликовый бегемот, названный Му Дэн. Ее имя выбирало более 20 тысяч интернет-пользователей и означает оно "прыгучая свинка".

Этот бегемот стал насколько популярен в сети, что для него создали отдельную страницу в "Википедии", а зоопарк начал продавать мерч с Му Дэн. Она быстро стала любимицей среди публики за свою игривость и активность.

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