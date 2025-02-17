Впечатляющее видео: кит проглотил человека, а затем его выплюнул

У чилийской Патагонии горбатый кит проглотил молодого человека, а затем выплюнул его. В нескольких метрах от "счастливчика" был его отец, снявший невероятные кадры, как его сына чуть не съели.

Видео дня

Это кратковременное видео стало вирусным в сети. А "проглоченный", байдарщик Адриан Симанкас говорит, что счастлив, ведь остался жив после столь невероятного происшествия, пишет BBC.

Венесуэльский байдарщик плыл через проток Магеллана у чилийского побережья Патагонии со своим отцом Деллом Симанкасом, когда почувствовал будто что-то "ударило" его сзади, "приблизилось" и "утопило".

"Я потратил секунду, чтобы осознать, что я был в чьем-то рту, что, возможно, меня съели, что это могла быть косатка или морское чудовище", – рассказал 23-летний парень.

"Я закрыл глаза, а когда открыл их снова, то понял, что оказался в пасти кита. Почувствовал, как скользкая текстура касается моего лица. Мне стало интересно, что я мог бы сделать, если бы он поглотил меня. Но я больше не мог бороться, чтобы остановить это. Начал подумать, что делать далее", – описал эти ужасные воспоминания Адриан.

Когда вся жизнь пробежала перед глазами, он почувствовал, будто он снова поднимается на поверхность.

"Я немного боялся, смогу ли задержать дыхание, потому что не знал, насколько я глубоко. Но я выплыл через две секунды, наконец выбрался на поверхность и понял, что меня не съели", – продолжил Симанкас.

Отец Адриана Далл Симанкас наблюдал за происходящим в соседнем каяке. "Я почувствовал страх, когда увидел, что сын исчез. Я не видел его примерно три секунды. И вдруг он выплыл из-под воды", – поделился воспоминаниями Далл, пишет ScienceAlert.

"Тогда я заметил рядом что-то гигантское, сразу понял, что это кит из-за его размера", – добавил отец Адриана.

У Далл Симанкаса была камера на своей лодке. Поэтому ему случайно удалось снять невероятные кадры приключений его сына, уже ставших вирусными после попадания в сеть.

Когда Андриан просматривал кадры, был поражен размерами кита, который пытался его съесть. Однако эксперты успокаивают, что горбун никогда не смог бы проглотить человека с лодкой.

Бразильский охранник Рошед Якобсон Себа рассказал, что у горбатых китов узкое горло "размером с бытовую трубу", предназначенное для глотания мелкой рыбы и креветок.

"Они физически не могут проглотить большие предметы, такие как каяки, шины, или даже крупную рыбу, например тунец. Поэтому он и выплюнул парня", – сказал эксперт.

Природоохранитель предположил, что горбатый кит, вероятно, случайно проглотил Адриана.

"Кит в этот момент мог лакомиться стаей рыбы и нечаянно зачерпнуть каяк вместе с едой. Когда киты слишком быстро всплывают на поверхность во время поглощения пищи, они могут случайно поглотить лишние объекты на своем пути", – отметил Рошед Якобсон Себа.

OBOZ.UA ранее писал, что беременную акулу съела другая акула.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!