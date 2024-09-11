Первый случай такого убийства в природе: беременную акулу съела другая акула. Как это объясняют ученые

Команда ученых повесила устройство слежки на беременную акулу у побережья Бермудских островов. Однако спустя некоторое время исследователи обнаружили свою метку, плававшую на поверхности воды.

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Исследовав данные из устройства, ученые пришли к выводу, что беременную самку проглотила другая акула. По словам экспертов, это первый известнейший случай такого типа убийства в природе, пишет NBC News.

По научным данным, морская акула (Lamna nasus) может достигать длины примерно 4 метра. Эти крупные хищники патрулируют Северный Атлантический океан, а также части океанов Южного полушария, начиная с Антарктики. Их мускулистые, обтекаемые формы и угловые зубы, похожие на копья, делают их грозными хищниками.

Однако до сих пор не было зарегистрировано ни одного случая, чтобы акула поедала своих родственников. "Это первый задокументированный случай такого хищничества морской акулы в любой точке мира", – заявила ведущий автор исследования, биолог морского рыболовства из Департамента качества окружающей среды Северной Каролины Брук Андерсон.

По словам исследователей, беременную самку акулы заметили с помощью спутникового передатчика и выдвижной спутниковой архивной метки (PSAT) вблизи Кейп-Кода. Данные этих устройств были предназначены для отслеживания глубины и географического диапазона акулы со временем. В то время как спутниковые передатчики постоянны, метки PSAT предназначены для того, чтобы отсоединиться от животного через год после записи данных о его передвижении.

Буквально за несколько недель до того, как беременная белая акула должна была родить, одна из двух меток, поставленных морскими учеными на животное, всплыла на поверхность близ Бермудских островов. "Что-то пошло очень не так", – сразу заподозрила странность Брук Андерсон.

Данные обнаруженного устройства показали интересную закономерность. Приблизительно пять месяцев информация о глубине и температуре была нормальной для этого вида акул. Однако в одно мгновение информация резко изменилась.

"Внезапно температура подскочила даже на глубине 600 метров и осталась высокой", – подчеркнула Андерсон. Также стала удивительной модель ныряния акулы.

"Все данные указывали на тот же вывод: ее съели", – добавила Брук.

Авторы исследования назвали несколько возможных убийц. Однако они сузили круг подозреваемых на основе их биологии. "Это должна быть акула, которая может поднять температуру своего тела выше окружающей воды. Она должна была быть достаточно большой, чтобы нанести смертельные укусы своей родственнице", – подытожила биология.

Исследователи пришли к выводу, что белая акула или короткоплавкая акула мако, вероятно, проглотила беременную самку вместе с меткой. "Я предполагаю, что это была зрелая самка белой акулы, вероятно, больше 4.5 метра", – сказала Брук Андерсон.

До этого исследователи даже не полагали, что морские акулы могут стать добычей.

Эксперты установили, что аномальные показатели метки объясняются тем, что устройство провело несколько дней в желудке животные-убийцы, пока не вышло наружу.

В общей сложности исследователи обнаружили и заметили 11 акул-гигантов в течение двух сезонов в Атлантике. Цель команды ученых заключалась в том, чтобы отследить беременных морских акул и выяснить, куда эти существа обычно плывут рожать.

Однако ученые даже не думали, что раскроют тайну глубоководного убийства.

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