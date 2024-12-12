Возле 'Вернадского' вылупились первые малыши-пингвины: в одном гнезде нашли аж двух малышей. Фото

Возле украинской полярной станции "Академик Вернадский" пополнение. Родились первые малыши-пингвины этого сезона.

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Биолог 29-й УАЭ Светозар Давыденко обнаружил сразу двух малышей в том гнезде, где появились первые яйца – на скале у лаборатории по исследованию геокосмоса. Радостным известием полярники поделились на странице "Национальный антарктический научный центр" в сети Facebook.

"Первый детеныш уже активный – кормится, пищит, поэтому ему где-то полсуток. А второй, по-видимому, вылупился перед моим приходом, потому что он еще в кусках скорлупы и прячется под взрослого пингвина", – отметил Светозар Давыденко.

Ученый отметил, что теперь около месяца малыши будут находиться в гнезде с родителями. Те по очереди будут ухаживать за ними: кормить, греть и охранять от хищных птиц.

Новорожденные птенцы покрыты серым пушком. Менять его на привычные черно-белые перья они начнут где-то через месяц, отмечает биолог.

"Впоследствии станут собираться в "ясли" – небольшие группы детей, за которыми будет следить несколько взрослых. Обычно к этому времени малыши уже достигают размеров родителей и продолжают активно выпрашивать у них еду. Иногда это выглядит очень забавно, когда пингвин папа или мама убегает от настырных детишек, а те догоняют их, чтобы поесть", – рассказывают полярники с "Вернадского".

Украинские исследователи обещают, что непременно покажут, когда пингвинчики подрастут, а пока ждут пополнения в других гнездах.

Напоминаем, что на острове Галиндез, где расположена станция "Академик Вернадский", живут субантарктические пингвины – сейчас их здесь около 4 тысяч. В основном каждая пара откладывает по 2 яйца, отмечают эксперты.

Украинские биологи наблюдают за этими птицами в контексте изменения климата, ведь рост и продвижение их гнездовых колоний на Юг является одним из неопровержимых доказательств потепления в Антарктике, отмечают специалисты.

Ранее OBOZ.UA писал, что возле украинской антарктической станции, где собралось несколько тысяч пингвинов, заметили первое яйцо.

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