Возле украинской арктической станции, где собралось несколько тысяч пингвинов, заметили первое яйцо. Фото

Возле украинской арктической станции "Академик Вернадский, где собралось несколько тысяч пингвинов, заметили первое яйцо. По словам полярников, чуть более чем через месяц вылупится птенец.

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Такой замечательный "подарок" нашел биолог 29-й УАЭ Светозар Давыденко. Об этом исследователи сообщили на странице центра в сети Facebook.

"По термину я уже понимал, что вот-вот должно появиться первое яйцо. Так что целенаправленно проводил поиск и проверял гнезда, ведь нам очень важно зафиксировать точную дату. За ней мы можем отслеживать, есть ли какие-то изменения по годам и как это зависит от внешних условий, в частности, изменения климата", – рассказал Светозар Давиденко, часть работы которого – мониторинг успешности размножения пингвинов.

Ученый также поделился лайфхаком, как быстро обнаружить гнездо с яйцом. "В период гнездования, когда биологи совершают обход и приближаюсь к гнездам, то пингвины обычно отходят. Если же они ведут себя наоборот – в случае приближения ученого остается на гнезде и крепко к нему прижимаются, то там уж точно есть яйцо", – отметил Свитозар на странице Национального антарктического научного центра.

По словам украинских полярников, на острове Галиндез, где расположен "Вернадский", гнездятся преимущественно субантарктические пингвины, которые обычно сносят 2 яйца, реже - 3. "Но это происходит не одновременно. Самцы и самки высиживают их поочередно", – отмечают эксперты.

Исследователи Вернадского отмечают, что сейчас на острове много снега, поэтому не все гнезда пингвинов еще вымощены. Но те, что расположены на возвышенностях, уже пригодны к высиживанию яиц.

"Первое яйцо как раз и появилось в таком гнезде – на скале у ДНЧ-домика. Это лаборатория, в которой наши учёные осуществляют непрерывный прием радиочастот для исследования геокосмоса. Пока будущий пингвиненок еще в яйце, до него уже доносятся сигналы с далеких от Антарктиды точек нашей Планеты", – говорят украинские полярники.

Ранее OBOZ.UA писал, что почти четыре тысячи птиц оккупировали станцию "Академик Вернадский".

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