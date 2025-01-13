'Волчья Луна' поглотит Марс: как и где можно будет увидеть первое полнолуние 2025 года

Первое полнолуние 2025 года называется "Волчья Луна". И в этом году она сойдет в ночь с 13 на 14 января и поглотит Марс.

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Как сообщает InTheSky, между 20:44 часом 13 января и 00:52 часом 14 января "Волчья Луна" будет выглядеть так, будто движется через Марс и блокироет его. Это удивительное зрелище, по словам астрономов, нельзя пропустить.

По данным Timeanddate, "Волчья Луна" названа в честь воя волков, которые любят шуметь в январе. Но в англосаксонской традиции первое полнолуние года также часто величают "Луной после праздников". Еще ее также называют "Тихая Луна" и "Суровая Луна", а вот среди индейских имен – "Холодная Луна", "Замерзающая Луна", "Луна приветствий" и "Луна духа".

По словам астрологов, лучше первая полная Луна 2025 года будет видна, когда она будет сходить в сумерках во вторник, 14 января. Она будет находиться в созвездии Рака и висеть под яркой планетой Марсом, у которой будет выразительное золотое свечение, пишет LiveScience.

"Это будет лучшее время, чтобы наблюдать за восходом Луны, потому что в понедельник она появится так быстро после захода Солнца, что небо все еще будет слишком ярким, чтобы полностью оценить полнолуние", – подчеркивают эксперты.

Однако именно в ночь с понедельника на вторник, "Волчья Луна" будет блокировать Марс ориентировочно в течение часа.

Несмотря на то, что это необычное событие можно будет увидеть невооруженным глазом, бинокль или небольшой телескоп позволят увидеть поближе Марс, исчезающий за южным краем Луны, а затем снова появляющийся над его северной стороной, отмечают астрологи.

Интересно, что это редкое событие произойдет всего за несколько дней до того, как Марс достигнет самого выдающегося и яркого противостояния за 26 месяцев. Ведь в четверг, 16 января, Красная планета выровняется с Землей и Солнцем, а диск будет освещен на 100%, если смотреть с Земли.

Поскольку нашей планете нужно 365 дней, чтобы вращаться вокруг Солнца, а Марсу – 687 земных дней, то Земля проходит между Красной планетой и Солнцем каждые 789 дней, отмечают ученые.

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