УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Волчья Луна" поглотит Марс: как и где можно будет увидеть первое полнолуние 2025 года

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
285
'Волчья Луна' поглотит Марс: как и где можно будет увидеть первое полнолуние 2025 года

Первое полнолуние 2025 года называется "Волчья Луна". И в этом году она сойдет в ночь с 13 на 14 января и поглотит Марс.

Видео дня

Как сообщает InTheSky, между 20:44 часом 13 января и 00:52 часом 14 января "Волчья Луна" будет выглядеть так, будто движется через Марс и блокироет его. Это удивительное зрелище, по словам астрономов, нельзя пропустить.

По данным Timeanddate, "Волчья Луна" названа в честь воя волков, которые любят шуметь в январе. Но в англосаксонской традиции первое полнолуние года также часто величают "Луной после праздников". Еще ее также называют "Тихая Луна" и "Суровая Луна", а вот среди индейских имен – "Холодная Луна", "Замерзающая Луна", "Луна приветствий" и "Луна духа".

"Волчья Луна" поглотит Марс: как и где можно будет увидеть первое полнолуние 2025 года

По словам астрологов, лучше первая полная Луна 2025 года будет видна, когда она будет сходить в сумерках во вторник, 14 января. Она будет находиться в созвездии Рака и висеть под яркой планетой Марсом, у которой будет выразительное золотое свечение, пишет LiveScience.

"Это будет лучшее время, чтобы наблюдать за восходом Луны, потому что в понедельник она появится так быстро после захода Солнца, что небо все еще будет слишком ярким, чтобы полностью оценить полнолуние", – подчеркивают эксперты.

Однако именно в ночь с понедельника на вторник, "Волчья Луна" будет блокировать Марс ориентировочно в течение часа.

"Волчья Луна" поглотит Марс: как и где можно будет увидеть первое полнолуние 2025 года

Несмотря на то, что это необычное событие можно будет увидеть невооруженным глазом, бинокль или небольшой телескоп позволят увидеть поближе Марс, исчезающий за южным краем Луны, а затем снова появляющийся над его северной стороной, отмечают астрологи.

Интересно, что это редкое событие произойдет всего за несколько дней до того, как Марс достигнет самого выдающегося и яркого противостояния за 26 месяцев. Ведь в четверг, 16 января, Красная планета выровняется с Землей и Солнцем, а диск будет освещен на 100%, если смотреть с Земли.

Поскольку нашей планете нужно 365 дней, чтобы вращаться вокруг Солнца, а Марсу – 687 земных дней, то Земля проходит между Красной планетой и Солнцем каждые 789 дней, отмечают ученые.

Ранее OBOZ.UA писал, как Луна "встретилась" с Венерой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!