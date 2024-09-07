Внутри ледника в Китае обнаружили более 1700 древних вирусов: в чем опасность для человечества

Ученые нашли более 1700 древних вирусов, которые скрываются глубоко внутри ледника на западе Китая. Интересно, что большинство этих опасных элементов ученые никогда раньше не видели.

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Эта находка вызывает беспокойство. Ведь климатические изменения, стимулирующие таяние льда, могут высвободить неизвестные науке патогены и спровоцировать смертельную пандемию, пишет DailyMail.

Команда исследователей под руководством Университета штата Огайо пробурила более 300 метров в леднике Гулия – огромной ледяной шапке, расположенной на северо-западе Тибетского плато. Полученное ядро ​​льда эксперты разделили на девять сегментов, каждый из которых представляет разный временной горизонт и кульминационный период.

Возраст сегментов колебался от 160 до 41 000 лет. Ученые извлекли ДНК из каждого сегмента и использовали метагеномный анализ для идентификации каждого отдельного штамма вируса. По словам ученых, они каталогизировали примерно в 50 раз больше вирусной информации, чем учёные когда-либо собирали с ледников.

Благодаря своему анализу исследователи обнаружили, что вирусные сообщества выглядели очень разно в зависимости от климатических условий во время их замораживания. К примеру, отдельное сообщество вирусов сформировалось 11500 лет назад, когда климат переходил от холодной последней ледниковой стадии к более теплой эпохе голоцена, в которой мы сейчас находимся.

"Это, по крайней мере, указывает на потенциальную связь между вирусами и изменением климата", – сказал соавтор исследования, научный сотрудник микробиологии из Университета штата Огайо ЖиПинг Чжун.

Наконец, ученым удалось выявить 1700 вирусов. По словам ученых, к счастью, ни один из них не может вызвать заболевания у людей, животных и даже растений. Они способны инфицировать только археи, являющиеся одноклеточными организмами и бактерии.

Интересно, что через день после того, как ученые опубликовали свое исследование, известный актер и рэпер Крис "Лудакрис" Бриджес выставил видео, на котором он пьет талую воду из ледника Аляски.

Видео набрало миллионы просмотров в TikTok и Instagram, вызвав волну беспокойства тем, что он рискует своей жизнью, употребляя неочищенную воду из ледника. Но ученые впоследствии заявили, что "с ним все хорошо", и что вода из талого ледника является "чистейшей водой, которую когда-либо получали".

Однако волнения общественности не безосновательны. Ведь иногда фиксируют смертоносные патогены, появляющиеся в результате таяния вечной мерзлоты. Например, в 2016 году споры сибирской язвы вытекли из останков животного, пролежавшего 75 лет в вечной мерзлоте Сибири. В результате чего десятки человек были госпитализированы и один ребенок скончался.

Ранее OBOZ.UA писал, что найдены древнейшие из известных вирусов человека, которым 50 000 лет и ученые хотят их "пробудить".

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