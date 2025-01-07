Морозные лавины, газовые гейзеры и мощные взрывы: как выглядит весна на Марсе. Фото и видео

Без пузырей шампанского, но с газовыми гейзерами и морозными лавинами – именно так можно встретить 2025 год на Марсе. Правда, новый год начинается на Красной планете с началом весны в ее северном полушарии.

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Год на Марсе длится 687 земных дней с началом повышения температуры и значительным изменением сезона от зимы до весны. Атмосфера на Красной планете значительно отличается от земной, пишет Space.com.

Эксперт, изучающий планетарные поверхности в Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии. Серина Диньега отметила, что земляне привыкли видеть, как снег тает в начале весны. Но на Марсе все по-другому. "Вместо таяния на Красной планете можно увидеть много трещин и взрывов, и я думаю, что это действительно шумно", – сказала ученая.

Атмосфера на Марсе очень уникальна по сравнению с земной, отмечают исследователи. Например, когда лед тает, жидкость не образует луж на поверхности, а вместо этого происходит сублимация, превращающая твердый лед непосредственно в газ.

По словам специалистов, резкий сдвиг может быть достаточно сильным, поскольку и сухой лед (состоящий из углекислого газа), и обычный лед (из воды) становятся гораздо слабее и начинают ломаться.

Ученые наблюдают эти явления на Красной планете с помощью Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Этот аппарат NASA работает с 2005 года, обеспечивая изображения с поверхности Марса.

"Данные, которые мы получаем, напоминают о том, насколько Марс отличается от Земли, особенно весной, когда эти изменения поверхности наиболее заметны. Наблюдение космическим аппаратом MRO почти 20 лет позволило нам видеть такие драматические явления, как, например, лавины", – добавила Серина Диньега.

Морозные лавины

Когда температура сезонно увеличивается, куски инея, состоящего из углекислого газа, начинают распадаться на части и выпадать на поверхность. Этот процесс был зафиксирован в 2015 году, когда блок шириной 20 метров откололся и был сфотографирован в воздухе, падая на землю, рассказали исследователи.

Газовые гейзеры

По словам ученых, гейзеры на Марсе выбрасывают не чистую воду, а темный мусор из-под поверхности, переносимый выбросами газа. Когда Солнце превращает лед в газ под землей, накопление становится настолько мощным, что в конце концов выбрасывает темный материал в атмосферу, оставляя темные следы на поверхности Красной планеты.

Поверхность "Пауки"

Используя моделирование в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), исследователи смогли воспроизвести, как будет выглядеть поверхность Марса после сублимации со льдом у некоторых северных гейзеров. И эти извержения похожи на гигантских пауков, говорят эксперты.

Дикие ветры

Интересно, что на северном полюсе Марса весной есть ледяная шапка размером со штат Техас. Ученые рассказывают, что в то время как теплые сильные ветры крутятся по всему региону, когда тает лед, вырезаются глубокие желоба. В результате на ледовой шапке сверху принимает форму закрученный узор, который зафиксировал исследовательское устройство NASA.

Дрейфующие дюны

Еще одно фантастическое зрелище, которое можно увидеть весной на Марсе – это изменение формы песчаных дюн теплыми и дикими ветрами, которые влияют на северный полюс, говорят специалисты. Марсианские дюны образуются и мигрируют, когда количество песка растет с одной стороны, в то время как ветер выбрасывает его с другой.

Интересно, что зимой на вершинах песчаных дюн образуется иней из замерзающего и удерживающего их углекислого газа на месте, пока весенняя оттепель не позволит им снова двигаться, говорят ученые.

Ранее OBOZ.UA писал, что на Марсе наблюдают "зимнюю страну чудес": чем снег на Красной планете отличается от снега на Земле.

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