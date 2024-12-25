На Марсе наблюдают 'зимнюю страну чудес': чем снег на Красной планете отличается от снега на Земле. Фото

Орбитальный аппарат ESA Mars Express и NASA Mars Reconnaissance Orbiter сделали фото марсианского ландшафта. Красная планета усеяна снегом.

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На снимках изображен снежный пейзаж в регионе Остравле Скопули на Марсе, вблизи южного полюса планеты. Но "снег", который мы видим на этих изображениях, очень отличается от того, что у нас есть на Земле. На самом деле это лед из углекислого газа, и на южном полюсе Марса круглогодично его слой толщиной 8 метров, пишет Space.

На этих изображениях кажется, что на них только "снег"? Темные участки – это слои пыли, упавшие на поверхность льда. Пыль обычно находится глубоко подо льдом, но сезонный процесс выносит часть на поверхность.

Марсианский разведывательный орбитальный аппарат NASA (Mars Reconnaissance Orbiter) также видел зимний иней, покрывающий бока дюн на Марсе. Этот мороз может предотвратить эрозию, удерживая пыль, которая образует дюны, на месте до весеннего сезона оттепели.

Когда солнечный свет нагревает углекислый лед на южном полюсе Марса летом, лед начинает сублимироваться, то есть превращаться из жесткого состояния в пар. При этом внутри льда образуются карманы с ущемленным газом.

В конце концов, давление растет настолько, что происходит небольшое извержение газа, достаточно мощное, чтобы выстрелить находящейся подо льдом темной пылью в воздух. Когда пыль падает обратно на поверхность, ветер несет ее в эти закрученные узоры.

То, что на этих снимках Mars Express выглядит как прекрасная пасторальная зимняя страна чудес, на самом деле является динамичной летней сценой, где газовые струи распыляют пыль по поверхности. По крайней мере, на улице все еще холодно – всего лишь -125°C.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что NASA обнаружило на Марсе таинственные зеленые пятна, которые могут являться признаками инопланетной жизни.

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