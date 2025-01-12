Вблизи 'Вернадского' уже около тысячи пингвинят: украинские полярники показали, как о них заботятся родители. Видео

Вблизи украинской антарктической станции "Академик Вернадский" на острове Галиндез – в разгаре сезон появления на свет маленьких пингвинят. Их уже вылупилось около тысячи, и дальше количество птенцов еще вырастет.

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Маленьких пингвинят вместе с родителями показали украинские полярники. Они также рассказали, как взрослые пингвины ухаживают за своими малышами.

На острове Галиндез архипелага Аргентинские острова, где расположена украинская антарктическая исследовательская станция, длится период появления на свет маленьких пингвинов.

"Их на нашем острове Галиндез уже родилось около тысячи. В части гнезд еще остаются яйца, так что количество птенцов будет расти. Но большинство семей имеют уже по два малыша", – говорится в сообщении.

Поскольку вылуплялись птенцы не одновременно, пингвинята поражают разницей в виде.

"Они сейчас очень разные: некоторые только что вылупились, а некоторые уже большие и размером почти как их родители", – рассказал биолог 29-й УАЭ Светозар Давиденко.

Украинские полярники также показали на видео, как взрослые пингвины кормят своих малышей.

"После того, как птенец просит поесть, взрослый пингвин "поставляет" частично переваренную пищу (прежде всего это криль) из пищевода в клюв, а детеныш оттуда ею лакомится", – описали процесс кормления ученые.

Полярники также напомнили, что на Галиндезе гнездятся преимущественно субантарктические пингвины.

Напомним, о появлении первого нового потомства субантарктических пингвинов на Галиндеге стало известно около месяца назад. 18 декабря украинские полярники рассказали, что у станции "Академик Вернадский" в Антарктиде вылупились около десятка пингвинят.

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