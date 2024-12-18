Возле украинской станции 'Академик Вернадский' в Антарктиде вылупились около десятка пингвинят. Видео

Недалеко от станции "Академик Вернадский" в Антарктике, на острове Галиндез, вылупились первые пингвинята этого сезона. Пока они покрыты серым пушком, который сменят на черно-белые перья через месяц.

Видео дня

Прессслужба станции в Facebook опубликовала первое видео новорожденных птиц. Ученые насчитали уже около десятка новорожденных пингвинят.

"В продолжение сообщения о первых малышах пингвинов держите видео с этими крохами. На нем именно пара первенцев, появившаяся на свет возле лаборатории по исследованию геокосмоса. По дороге к рабочему месту детей сняла геофизика 29-й УАЭ Анна Соина", – говорится в сообщении.

Ученые рассказали, что сейчас на острове Галиндез, где расположена станция "Академик Вернадский", уже около десятка новорожденных пингвинят. Большинство – как раз у упомянутой лаборатории.

"Напоминаем, что на Галиндезе преобладают субантарктические пингвины. Сейчас их здесь около 4 тысяч, а в конце прошлого сезона наши биологи насчитали рекордные 7 тысяч", – отметили в станции.

Напомним, что 12 декабря стало известно о пополнении возле украинской полярной станции "Академик Вернадский". Родились первые пингвинята в этом сезоне.

Украинские биологи наблюдают за этими птицами в контексте изменения климата, ведь рост и продвижение их гнездовых колоний на юг является одним из неопровержимых доказательств потепления в Антарктике.

Ранее OBOZ.UA писал, что возле украинской антарктической станции, где собралось несколько тысяч пингвинов, заметили первое яйцо.

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