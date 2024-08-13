В Турции была найдена могила женщины-шаманки, которая жила 12 000 лет назад: она была похоронена с животными. Фото

Археологи считают, что они наткнулись на древнее место захоронения женщины-шаманки на юго-востоке Турции. По мнению ученых, женщина раннего неолита была "одним целым" с животными, как при жизни, так и после смерти.

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Останки женщины были раскопаны в поселении под названием Чемко Гойюк, которому примерно 12 000 лет. Ее могила – настоящий зверинец местной фауны, пишет Science Alert.

Похороненные под известняковой плитой того, что когда-то было древним круглым домом, кости женщины были найдены тщательно запечатанными вместе с костями куропатки, млекопитающего, похожего на ласку, овцы или козы, мясоядного животного, похожего на собаку, и вымершего вида крупного рогатого скота. известного как тур. Все животные, находящиеся в могиле, числятся дикими.

Перевернутый череп тура был найден на груди скелета женщины.

"Это открытие провоцирует идею о том, что ранние сидячие люди в Чемке-Гойюк классифицировали животных в своей среде и придавали им разные значения. Поэтому можно предположить, что женщина, похороненная здесь, имела особую связь с этим мифическим миром", - объясняет команда исследователей из Университета Мардин Артукла и Университета Битлис Эрен в Турции.

Известно, что ни одна другая могила, подобная этой, не существует в том же времени или месте, но подобные открытия в других частях Ближнего Востока интерпретируются как "следы шаманских практик".

Ученые считают, что эта женщина была особым членом ее полуоседлого сообщества охотников, собирателей и рыбаков. Она скончалась в возрасте от 25 до 30 лет.

Доказательства свидетельствуют о том, что кости тура, найденные в могиле, произошли от одной особи, которой было около полутора или двух лет. Глубокие порезы на некоторых костях свидетельствуют о том, что животное зарезали на мясо перед тем, как похоронить. Даже если животное было убито во время поминального пира, удивительно, что в могиле отсутствуют мясные части. Похоже, что кости специально были выбраны для духовных целей.

Команда ученых предполагает, что череп тура, например, может представлять силу живого животного, возможно, добавлен в могилу, чтобы охранять тело в загробной жизни или чтобы не дать злым духам вернуться.

Кость куропатки находится там, где соединяются крыло и тело, а кость животного, похожая на ласку, происходит от ноги. Оба могут указывать на "быстрые и внезапные" движения, пишут исследователи.

Многие разные интерпретации могут объяснить могилу, признают авторы, и все эти гипотезы чрезвычайно трудно, если не невозможно, проверить. Но даже если могила не представляет собой погребения особого человека – женщины-шаманки, это свидетельствует о том, что те, кто его похоронил, придерживались верований в анимизм и шаманизм.

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