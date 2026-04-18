В древнем городе Турции обнаружили уникальные 'ворота смерти' времен римской империи

В древнем городе Перге (ныне территория Турции) археологи обнаружили систему так называемых "ворот смерти", которую могли использовать для выпуска диких животных на арену. Открытие также свидетельствует о превращении городского стадиона из места спортивных соревнований в пространство гладиаторских боев и публичных казней.

Как рассказывает Аrkeonews, стадион Перге, возведенный во II веке н.э., изначально был важным общественным пространством для спортивных событий и мог вмещать тысячи зрителей. Однако в позднеримский период, примерно между III и VI веками н.э., его назначение существенно изменилось.

Археологи зафиксировали перестройку арены, которая включала повышенные платформы, закрытые помещения, вероятно для содержания животных, а также сложные механизмы ворот для контроля выхода на арену. Эти элементы свидетельствуют, что пространство начали использовать не только для спорта, но и для зрелищ, которые имели насильственный характер.

Отдельное внимание исследователи обращают на вероятное проведение практики damnatio ad bestias – казни, при которой осужденных бросали на растерзание диким животным. Об этом могут свидетельствовать найденные кости животных, изображения сцен борьбы и соответствующая инфраструктура арены.

Наиболее уникальной находкой стала система из пяти смежных входов, которую ученые назвали "воротами смерти". Она, вероятно, использовалась для контролируемого выпуска животных и обеспечивала координацию зрелищных событий.

Исследователи предполагают, что на арене могли проводиться гладиаторские бои, в частности выступления pontarii, предусматривающие поединки на конструкциях, подобных мостам.

