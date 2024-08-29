В SpaceX произошла первая за три года авария: ускоритель Falcon 9 взорвался во время посадки. Видео

Впервые за более чем три года SpaceX потеряла один из своих многократных ускорителей Falcon 9 во время попытки посадки. Ракета под номером B1062 вывела на орбиту 21 спутник Starlink, однако на завершающем этапе своей миссии после приземления на беспилотный корабль "A Shortfall of Gravitas" в Атлантическом океане неожиданно вспыхнула и опрокинулась.

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Несмотря на то, что сообщений о пострадавших или убытках общественного имущества не поступало, Федеральная администрация авиации США (FAA) приостановила полеты ракеты Falcon 9 компании SpaceX из-за неудачного приземления. Также FAA требует расследования аварии, пишет Reuters.

"Инцидент связан с поломкой ракеты-носителя Falcon 9 при посадке на беспилотный корабль в море. Федеральная администрация авиации требует расследования", – заявил спикер FAA.

Для первой ступени ракета Falcon 9 это была 23 миссия, которой она установила новый рекорд многократного использования для SpaceX. Правда, эта миссия стала последней и прервала серию из 267 успешных посадок ракеты-носителя компании Илона Маска.

Аварии для SpaceX являются редкостью. До 28 августа предварительный сбой произошел 16 февраля 2021 во время миссии Starlink 19 v1.0.

Это также вторая остановка запусков для SpaceX, что создает некоторые неудобства для компании. Ведь на Falcon 9 полагается большая часть западного мира для отправки спутников и людей в космос.

Однако в Федеральной администрации авиации США ссылаются на то, что неудача при посадке указывала на некоторые неполадки в ракете. Поэтому FAA считает, что это может представлять больший риск в будущих миссиях, если не будут тщательно расследованы причины аварии.

Приземление ракеты Falcon 9 может еще больше задержать запуск громкой миссии SpaceX Polaris Dawn с четырьмя астронавтами-любителями, готовыми провести первый частный выход в открытый космос. Финансирующий миссию предприниматель-миллиардер Джаред Айзекман на своей странице в сети Х написал, что готов подождать подходящего момента для запуска ради безопасности. "Иногда самые тяжелые путешествия требуют наибольшего терпения, и мы готовы ждать подходящего момента", – подчеркнул Айзекман.

Ранее OBOZ.UA писал, что запуск Polaris Dawn с астронавтами-любителями отложили еще на несколько дней.

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