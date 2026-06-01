В Румынии есть город, построенный в кратере вулкана: в чем его уникальность. Фото

В уезде Марамуреш на севере Румынии в окружении зрелищных гор расположен город Бая-Сприе. Он лежит во впадине, образованной в результате обвала и эрозии древних вулканических структур.

Бурная активность вулканов и сложные движения земной коры в течение кайнозойской эры (примерно 66 миллионов лет назад) оставила после себя не только красивые горные пейзажи – вокруг города есть залежи сложных минералов: золота, серебра, свинца, цинка, меди. Об этом пишет ScienceDirect.

Месторождение Бая-Сприе является важным горнодобывающим центром региона, но город и его окрестности привлекают туристов прежде всего своими невероятными пейзажами.

Голубое озеро

Самой известной туристической достопримечательностью, рожденной из этого геолого-горного чуда, является Голубое озеро, расположенное на южном склоне Крестовой горы.

Водоем является уникальным в Европе, поскольку меняет цвет в зависимости от освещения и своей температуры. На Facebook-странице Visit Baia Sprie пресс-служба Национального центра туристической информации сообщила, что озеро имеет впечатляющий светло-голубой или бирюзовый цвет только в апреле-мае.

Летом, с повышением температуры и изменением освещения, оно становится изумрудно-зеленым, а иногда приобретает темный коричневый оттенок.

Это не естественное озеро, а старая шахтная галерея (Мина Домнишоара), которая обвалилась в 1919–1920 годах и со временем заполнилась водой.

Голубое озеро меняет свой цвет из-за растворения соединений серы и меди из бывших горных штолен, а вода имеет уникальную химическую концентрацию.

