Одежда викингов пролежала в могиле 1300 лет: археологи раскрыли секрет, почему она сохранилась

Археологи в Дании обнаружили в могиле эпохи викингов фрагменты одежды, сохранившиеся примерно 1300 лет. Редкая находка была сделана на археологическом памятнике Сконагер недалеко от города Варде на западе Ютландии, где с 2024 года ведётся исследование древнего кладбища.

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О находке сообщила Археология Западной Ютландии, а подробности открытия опубликовал журнал Smithsonian. Фрагменты ткани остались на передней и задней поверхностях двух овальных фибул, которые связывают с женской одеждой эпохи викингов.

Необычное сохранение

Текстиль сохранился благодаря металлическим украшениям. Когда фибулы начали корродировать, металл выделял соли, которые создали условия, препятствующие жизнедеятельности микроорганизмов, и таким образом защитили волокна ткани от разрушения.

Расположение фрагментов на обеих сторонах фибул может помочь исследователям установить, принадлежали ли они к разным слоям одежды. Археологи также смогут попытаться определить, как именно были расположены эти элементы наряда.

Находка особенно важна из-за редкости древнего текстиля. Национальный музей Дании отмечает, что одежда эпохи викингов обычно представлена лишь небольшими кусочками материала, случайно сохранившимися в археологической среде.

Что будут изучать

Фрагменты будет исследовать специалист по древнему текстилю Лисе Редер Кнудсен. Ей предстоит определить технику плетения материала и проверить, сохранились ли следы его первоначального узора.

Исследователи также планируют провести радиоуглеродное датирование, чтобы более точно установить возраст ткани. Одна из фибул имеет следы ремонта. В связи с этим археологи допускают, что украшение могло быть семейной реликвией и оказаться значительно старше самой ткани.

Образцы также будут исследовать Ула Маннеринг и Шарлотта Римстад из Национального музея Дании. Они работают над проектом "Textile Colors of the Viking Age" и будут искать в материале остатки пигментов, которые могут дать информацию о его цвете.

В Дании эпоху викингов обычно датируют примерно 800–1050 годами. Одежда того времени зависела от пола, возраста и социального положения. Мужчины обычно носили брюки и туники, а женщины — платья с бретелями поверх нижней одежды. Основными материалами были шерсть и лен.

Сохранившиеся фрагменты из Сконагера могут помочь установить больше деталей о том, как выглядела одежда конкретного человека и из каких материалов она была изготовлена. Расположение ткани возле фибул также может дать информацию о конструкции наряда.

Как сообщал OBOZ.UA, археологи раскопали могилу девочки-викинга с редкими находками. Во время раскопок древнего кладбища недалеко от города Варде в Западной Ютландии специалисты обнаружили могилу ребенка с сохранившимися фрагментами шерстяных и льняных тканей, застрявшими между овально-чашеобразными брошками. Это уникальный случай, ведь органические материалы того периода практически не сохраняются до наших дней под воздействием времени и почвы.

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