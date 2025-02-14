В Нидерландах нашли 'деньги дьявола'

Три раннесредневековых тайника золота и серебра вместе с сотнями монет были обнаружены на "культовом месте" в Нидерландах. Находки возрастом 1300 лет могут быть "дьявольскими деньгами" – сокровищами, принесенными языческим богам, против которых выступали ранние христианские миссионеры в регионе.

Видео дня

Клады были найдены вблизи границы с Германией, где местные жители раньше служили как союзные солдаты, чтобы защищать римскую границу. Но римляне были изгнаны из региона за сотни лет до того, как это место использовалось для языческих культов в VI и VII веках, пишет LiveScience.

По словам ведущего автора исследования и руководителя раскопок Ян-Виллема де Корта, археолога Управления культурного наследия Нидерландов, впервые золотые и серебряные монеты здесь были найдены в 2020 и 2021 годах. Позже здесь были произведены археологические раскопки.

Стоимость найденного клада еще будут определять эксперты, но по предварительным подсчетам она значительна. Ведь среди находок более 100 золотых и серебряных монет разных видов, золотые украшения, включая кулоны и серьги, а также большие куски золота и серебра.

По словам ученых, несколько монет чрезвычайно редки. Некоторые были сделаны на разных монетных дворах по всей Франкской империи в первой половине VII века. Одно ювелирное украшение оформлено в характерном германском зверином стиле, а другое имеет портрет, напоминающий римские украшения, говорят исследователи.

Де Корт сказал, что клад, кажется, был похоронен в нескольких месторождениях, что означает, что это было "культовое место", где приносили жертвы языческим богам.

Исследователи также нашли в почве геохимические доказательства того, что там разложились кости, что указывает на жертвоприношение животных.

Такие языческие подношения были распространены в языческих германских землях в то время, говорят историки. Однако им противостояли ранние христианские миссионеры в регионе, которые называли их "дьявольскими деньгами".

Ян-Виллем де Корт сказал, что во время раскопок вблизи Хезингена также была обнаружена линия из 14 столбиков, выровненных к востоку и западу. Некоторые монеты были обнаружены в отверстиях этих столбов.

В центре колонны мог быть священный столб, который, по сообщениям ранних христианских источников, использовался язычниками для представления своих богов.

Ранее OBOZ.UA писал, что во время раскопок в Нидерландах обнаружили останки человека с года "0".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!