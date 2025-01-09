В немецкой церкви, где проповедовал Мартин Лютер, обнаружили 'большое богатство' 1600-х годов

В готической германской церкви, где проповедовал известный священник и реформатор Мартин Лютер, нашли "большое богатство". Золотые и серебряные монеты были спрятаны приблизительно в 1640 году.

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В общей сложности отыскали четыре небольших мешочка с деньгами. Интересно, что клад был тщательно упакован внутри статуи, стоящей в церкви, пишет LiveScience.

На ценную находку наткнулись реставраторы известной готической церкви в Германии. Исследователи предполагают, что монеты были спрятаны в ноге статуи во время Тридцатилетней войны (1618–1648). По словам историков, во время этого конфликта шведские солдаты часто грабили этот немецкий регион. Поэтому кто-то решил спрятать монеты от воров.

Куратор и руководитель отдела Государственного монетного кабинета земли Саксония-Ангальт в Германии Ульф Дрегер назвал это открытие "невероятной историей". Ведь именно в этой церкви Святого Андрея, в городе Айслебене, Мартин Лютер, написавший "Девяносто пять тезисов" против коррупции в Римско-католической церкви, произнес свои последние четыре проповеди в 1546 году.

Приблизительно через 100 лет после этого, в 1640 году, кто-то использовал церковь как безопасную гавань, чтобы скрыть свои сокровища. Четыре "выпуклых мешочка", содержащих 816 монет, были запиханы в полость статуи, отметил Дрегер.

"Это не что иное, как чудо, что клад не нашли раньше. Эксперты проведут анализ монет. На данный момент я могу сказать, что это огромное состояние. Гораздо больше, чем ремесленник мог бы заработать за год", – добавил он.

Исследователи отмечают, что тайник содержал золотую монету, известную как "золотой ангел", золотые дукаты и двойные дукаты, серебряные монеты и сотни копеек.

Историки знают, что с 1561 года в Айслебене действовал "Aerarium Pastorale" – общий приходской фонд, который использовался как пенсионный фонд и фонд здравоохранения, как социальное страхование для пасторов и для содействия подготовке богословов. "Возможно, сейчас перед нами этот фонд . Это покажут исторические исследования", – сказал немецкий ученый.

По словам Ульфа Дрегера, потеря такого клада в то время была трагедией. "Это делает находку очень важной не только для Айслебена, но и для истории земли Саксония-Анхальт в сердце Европы", – подчеркнул он.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Израиле нашли редкую сокровищницу древних монет.

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