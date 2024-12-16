В лаборатории создали 'зеркальные бактерии', которые могут уничтожить человечество: ведущие ученые мира срочно обратились к коллегам

Ведущие ученые мира призвали прекратить исследование "зеркальных бактерий", созданных в лаборатории. Эксперты предупреждают, что эти организмы, сформированные из зеркальных отражений молекул, найденных в природе, могут поставить людей, животных и растения под угрозу смертельных инфекций.

Видео дня

Международная группа лауреатов Нобелевской премии и других экспертов отмечает, что зеркальные бактерии могут прижиться в окружающей среде и пройти мимо иммунной защиты природных организмов. Пока не поздно, стоит прекратить любые лабораторные исследования опасных организмов, пишет TheGuardian.

"Угроза, о которой мы говорим, беспрецедентна Зеркальные бактерии, вероятно, уйдут от многих реакций иммунной системы человека, животных и растений и в любом случае повлекут за собой летальные инфекции, которые будут распространяться беспрепятственно", – сказал эволюционный биолог из Питтсбургского университета, профессор Вон.

Экспертная группа включает американского ученого, возглавлявшего частную работу по секвенированию генома человека в 1990-х годах – доктора Крейга Вентера, а также Нобелевских лауреатов – профессора Грега Винтера из Кембриджского университета и профессора Джека Шостака из Чикагского университета.

Риск зеркальной жизни заключается в том, что живые организмы не распознают своих зеркальных аналогов как "чужие" и не будут иметь естественную защиту, чтобы защитить себя от их нападения. Людям и другим живым организмам будет трудно вырабатывать антитела против зеркальных бактерий и они не смогут контролировать инфекцию", – сказал Греф Винтер, пишет DailyMail.

По словам ученых, многие молекулы могут существовать в двух различных формах, каждая из которых является зеркальным отражением другой. ДНК всех живых организмов состоит из "правых" нуклеотидов, тогда как белки, строительные блоки клеток, состоят из "левосторонних" аминокислот.

Ученые изготовили большие, функциональные зеркальные молекулы, чтобы исследовать их поближе. Некоторые даже сделали небольшие шаги к созданию зеркальных микробов, хотя построение целого организма из зеркальных молекул выходит за пределы современного ноу-хау, говорят специалисты.

Ученые отмечают, что зеркальные молекулы можно превратить в лечение хронических болезней, которые трудно вылечить, тогда как зеркальные микробы могут сделать биопроизводственные установки, использующие жуков для производства химикатов, более устойчивыми к загрязнению.

Однако учёные видят значительные риски в зеркальных микробах. Помимо причины смертельных инфекций, исследователи сомневаются, что микробы могут быть безопасно сдержаны или удержаны природными конкурентами и хищниками. Имеющиеся антибиотики также вряд ли будут эффективными.

"Если не появятся убедительные доказательства того, что зеркальная жизнь не представляет чрезвычайной опасности, мы считаем, что эти организмы, даже со специально разработанными мерами биосодержания, создавать не следует", –предостерегает группа ученых.

Синтетический биолог из Университета Миннесоты и соавтор отчета Кейт Адамала работала над зеркальной клеткой, но в прошлом году сменила курс после детального изучения рисков. "Мы не должны строить зеркальную жизнь", – подчеркнула она.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые обнаружили более 1700 древних вирусов, которые скрываются глубоко внутри ледника на западе Китая и интересно, что большинство из этих опасных элементов ученые никогда раньше не видели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!