В космосе заметили загадочную 'неудачливую звезду': летела со скоростью почти 2 000 000 км/ч

Ученые заметили в космосе загадочную "звезду-неудачницу". По словам ученых, небесный объект довольно большой – примерно в 27 000 раз больше Земли.

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Звезда несется через галактику со скоростью около 2 000 000 км/ч, что почти в 1 500 раз превышает скорость звука. Это грозит ей покинуть Млечный Путь и вылететь в межгалактическое пространство, пишет Metro.

Ученые еще не определили, чем именно загадочный объект, который они заметили в космосе. Но предварительно считают его "коричневым карликом" – звездой, которая больше планеты, но недостаточно велика, чтобы поддерживать длительный ядерный синтез, как Солнце.

Эксперты считают, что масса тела неизвестного объекта примерно в 80 раз превышает размер Юпитера, что ставит его на границы между звездой и коричневым карликом, иногда называемыми "неудачниками".

"Не могу описать свой уровень волнения. Когда я впервые увидел, как быстро он двигается, я был убежден, что об этом, по-видимому, уже сообщили", – поделился своими впечатлениями немецкий ученый Мартин Кабатник.

По словам исследователей, точно неизвестно, что заставило этот загадочный объект вылететь в космос на такой гиперзвуковой скорости. Ученые предполагают, что он мог вылететь из своей Солнечной системы после того, как соседняя звезда "белый карлик" погибла и коллапсировала сама на себя, вызвав мощную ядерную реакцию.

Другая теория состоит в том, что это небесное тело под названием CWISE J1249 вырвалось из-под силы черной дыры, заставившей его вылететь в открытый космос.

"Когда звезда сталкивается с двойной системой черной дыры, сложная динамика взаимодействия трех тел может выбросить эту звезду прямо из шарового скопления", – объяснил астроном NASA доктор Кайл Кремер.

Эта звезда присоединяется к коллекции "гиперскоростных" звезд, которые были найдены в течение последних нескольких десятилетий, большинство из которых находятся на расстоянии тысяч световых лет от Солнца, тогда как этот источник находится на расстоянии только 400 световых лет. Это открытие дает новый путь к изучению коричневых карликов, которые находятся в отдаленных регионах Млечного Пути", – подытожил находку руководитель исследовательской группы Адам Бургассер.

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