Андромеда столкнется с Млечным Путем? Астрономы дали новый прогноз на ближайшие 10 миллиардов лет

Наблюдения за Андромедой и нашей собственной галактикой Млечный Путь продолжаются непрерывно, и когда ученые получают более точную информацию, то могут давать большие прогнозы, когда может произойти их столкновение. В новом исследовании команда рассмотрела последние и точные наблюдения, проведенные космическими телескопами Gaia и Hubble.

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Астрономы обнаружили, что неопределенность вокруг Андромеды (M31) и Мессье 33 (спиральная галактика типа Sc, находящаяся на расстоянии примерно 3,14 миллиона световых лет от нашей планеты в созвездии Треугольника) значительно изменяет вероятность столкновения Андромеды с Млечным Путем. И сейчас эти прогнозы составляют около 50 процентов в течение следующих 10 миллиардов лет, пишет Ifl Science.

"Прогнозирование будущих столкновений требует знания о текущих координатах, скоростях и массах систем, участвующих во взаимодействии. В дополнение к силе тяжести между галактиками, динамическое трение является доминирующим процессом и ведет к столкновению. Оно описывает передачу орбитальной кинетической энергии во внутреннюю энергию привлеченных объектов и, как следствие, приводит к распаду галактических орбит", – объяснила команда в своей работе.

По данным ученых, включение M33 увеличивает вероятность слияния, но орбита Большого Магелланового Облака проходит перпендикулярно орбите Млечного Пути и Андромеды, что делает возможность столкновения менее вероятной.

"В полной системе мы обнаружили, что неопределенность текущих положений, движений и масс всех галактик оставляет место для кардинально разных результатов, и вероятность около 50 процентов того, что не произойдет слияния Млечного Пути и Андромеды в течение следующих 10 миллиардов лет", – говорят они.

Ученые не гарантируют точность своих прогнозов и уверены, что нужны дополнительные наблюдения, чтобы определить, столкнется ли Андромеда с нашей галактикой. Но говорят, что на сегодняшний день заявления о неизбежной гибели нашей Галактики выглядят сильно преувеличенными.

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