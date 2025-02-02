В джунглях Мексики нашли потерянный 600-летний город, 'застывший во времени'

В джунглях Мексики археолог нашел потерянный город 15 века. Долгое время оно считалось просто гарнизоном для солдат.

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Однако, с помощью техники лазерного сканирования, пролетая над этим местом на самолете, Педро Гильермо Рамон Селис из Университета Макгилла в Монреале (Канада) обнаружил подлинные масштабы покрытого лесом города Гвенгола. Оно было построено коренным народом сапотеков и расположено на юге штата Оахака, примерно в 27 километрах от побережья Тихого океана, пишет News Week.

Как показало исследование ученого, укрепленный город охватывает колоссальные 360 гектаров и содержал более 1100 сооружений, включая храмы, площадки для игры в мяч и разные районы для простолюдинов и элиты, а также 4 километра стен.

"Поскольку городу от 500 до 600 лет, он удивительно хорошо сохранился. Вы можете прогуляться там в джунглях и обнаружить, что дома все еще стоят. Там можно увидеть двери, коридоры и заборы, которые отделяют их от других домов", – рассказал археолог и добавил, что эти его доказательства свидетельствуют о том, что укрепленный город был покинут незадолго до того, как испанцы прибыли в Мексику, а его жители переселились в соседний Теуантепек – небольшой город, где до сих пор живут их потомки.

По его мнению, обратно в город сапотеки не вернулись, потому что смогли отстоять этот регион южной Месоамерики – сумели получить почти полный контроль над тихоокеанским покровом Оахаки, так и противостоять агрессивной поздней постклассической экспансии Мексики (империи ацтеков).

"Хотя жизнь в горной местности имела свои преимущества, доступ к проточной воде и более плодородной земле, скорее всего, были более важны для большого населения, и город Теуантепек имело это преимущество перед Гвенголой", – добавил Селис.

Сейчас город выглядит так, будто застыл во времени, до того, как произошли любые глубокие культурные преобразования, вызванные приходом испанцев.

Он рассказал, что город был спрятан под кроной деревьев, потому о нем не знали. Хотя на самом деле туда можно добраться по пешеходной тропе.

"До недавнего времени никто не мог открыть для себя полную площадь участка, не потратив годы на поиски. Мы же смогли сделать это в течение двух часов с помощью оборудования дистанционного зондирования и сканирования из самолета", – сказал ученый.

Основываясь на своих сканированиях, Рамон Селис составил на карте оставшиеся в городе сооружения и, на основе артефактов, найденных в определенных местах, сделал вывод, как они использовались жителями.

Это только начало анализа, и археолог надеется, что грядущие исследования Гвенголы дадут свежее представление о социальной и политической организации местных жителей и сможет пролить свет на их отношения с испанцами.

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