Люди сидели в ямах: во Франции обнаружили редкие захоронения железного века

В городе Дижон, Франция, недавние археологические раскопки обнаружили редкие захоронения железного века. Это место имеет богатую историю культурных и социальных практик, заслуживающих тщательного исследования.

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Найденная местность на улице Тюрго является чрезвычайным примером того, как одно место может отражать разные этапы заселения и трансформации тысячелетий. Археологи нашли небольшого диаметра могилы, в которых люди сидели, пишет La Brujula Verde.

В ходе раскопок было обнаружено 13 отдельных могил со своеобразным расположением: тела были уложены на дно круглых ям диаметром один метр, ориентированных на запад. Руки лежали вдоль туловища, кисти плотно прилегали к тазу, а ноги были асимметрично изогнуты. В этих могилах не было погребальных приношений, за исключением браслета из черного камня, датируемого 300–200 гг. до н.э., что подтверждает их связь с галльским периодом.

В том же месте, но датированный I веком нашей эры, был обнаружен некрополь для погребения детей до одного года. Эта погребальная группа, расположенная в западной части раскопанной территории, отличается своей однородностью: тела были уложены горизонтально в небольших погребальных постройках, включавших гвозди и остатки деревянных гробов. Некоторые могилы содержали такие жертвы как монеты или керамика.

Упорядоченное расположение этих могил в рядах свидетельствует о ритуальной заботе в их организации. Однако течение времени и более поздняя сельскохозяйственная деятельность частично изменили некрополь, стерев некоторые из его оригинальных структур.

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