В британском зоопарке родилось одно из самых редких животных на Земле. Фото

В Честерском зоопарке, который является самой большой территорией содержания животных в Великобритании, родилось одно из самых редких животных на планете. Состав жителей заведения пополнился персидским онагром, появившимся у старшей представительницы вида Азиты.

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Первоначально средой обитания млекопитающих, являющихся далекими родственниками домашних ослов, были полупустынные районы Ирана. Однако из-за негативного влияния многих внешних факторов в дикой природе осталось менее 600 представителей, пишет BBC.

Директор Честерского зоопарка Майк Джордан рассказал, что новорожденного решили назвать Джаспером, ведь в переводе с персидского это означает "клад". Он отметил, что каждый работник заведения был в восторге от появления нового онагра.

"Он полон энергии и любит игриво поднимать пыль, бегая вокруг своего места жительства", – добавил мужчина.

Представители зоопарка заметили, что мама млекопитающего Азита с особой заботой относится к детенышу и занимается его воспитанием.

Хранители природы, работающие в британском зоопарке, объяснили, что рождение нового представителя персидских онагров – это настоящее чудо, ведь вследствие браконьерства, засухи и болезней количество редких животных уменьшилось на 50%.

"Учитывая, что их численность в дикой природе так быстро сократилась, а вид балансирует на грани существования в Иране, к сожалению, вполне возможно, что онагры могут вымереть в дикой природе в течение нашей жизни", – поделился неприятными данными Майк Джордан.

Однако работники Честерского зоопарка надеются, что им все же удастся уберечь уникальных животных от вымирания.

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