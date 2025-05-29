Уникальный в своем роде: ученые нашли 'затерянный город' на дне океана

К западу от Срединно-Атлантического хребта, среди темноты глубин, ученые открыли потрясающий ландшафт – зубчатые башни, будто прорастающие со дна океана. Это напоминает руины древней цивилизации, забытой под толщей воды.

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Кремово-белые карбонатные колонны и арки светятся голубизной в свете дистанционно управляемого аппарата, присланного для исследования. Некоторые из них – маленькие, высотой с гриб, другие достигают 60 метров. Издание Science Alert рассказало о затерянном городе на дне океана.

Затерянный город был обнаружен только в 2000 году, но его возраст – более 120 тысяч лет. Возможно, значительно больше. Это гидротермальное поле расположено на глубине более 700 метров и остается одним из самых стабильных мест на планете, где геологическая активность и жизнь слились в одно целое.

Затерянный город существует благодаря реакции мантийных пород с морской водой. В результате образуются водород, метан и другие растворенные газы, которые подпитывают целые экосистемы без всякого участия кислорода или солнечного света.

Там живут микроорганизмы, которые не нуждаются в кислороде. Они потребляют углеводороды, образующиеся из реакций между водой и камнями. Это жизнь без фотосинтеза, на химическом дыхании. Вокруг этих жерл концентрируются колонии улиток и ракообразных. Иногда попадаются и более крупные животные: крабы, морские ежи, креветки, даже угри.

В 2024 году команда исследователей добыла рекордный образец керна. В этих минералах сохранены условия, подобные тем, при которых жизнь могла зародиться на Земле миллиарды лет назад.

Микробиолог Уильям Бразелтон назвал эту систему прямой аналогией к возможным экосистемам на спутниках Юпитера и Сатурна – Европе и Энцеладе. А возможно и на Марсе в его далеком прошлом.

Чем затерянный город принципиально отличается от других известных гидротермальных зон:

Он не зависит от магмы.

Его "дымоходы" выбрасывают в 100 раз больше водорода и метана.

Его структуры в разы больше и долговечнее.

Самый высокий из монолитов назван в честь Посейдона, греческого бога моря. Он возвышается более чем на 60 метров. Рядом – скалистые склоны с менее активными "дымоходами". Из них медленно вытекает жидкость, формируя карбонатные наросты, похожие на тонкие пальцы перевернутых рук.

Этот мир мог бы оставаться вечной тайной, если бы не интерес человечества к глубинам. В 2018 году Польша получила разрешение на разведку полезных ископаемых в районе вокруг затерянного города.

Ученые предупреждают: даже минимальное вмешательство – механическое бурение, загрязнение, изменения химического баланса – может разрушить экосистему, жившую тысячелетиями.

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