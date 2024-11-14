Исследователи обнаружили череп ранее неизвестного вида птиц размером со скворца под названием Наваорнис (Navaornis hestiae). Эта уникальная окаменелость эры динозавров раскрыла тайну появления интеллекта у птиц.

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По словам ученых, найти такую невредимую ископаемую птицу, которая датируется мезозойской эрой, почти невозможно. Что делает эту находку одной из самых уникальных и важных в своем роде, пишет IflScience.

Воспроизведя мозг древней птицы, ученые пришли к неожиданному выводу. Оказывается, что выражение "птичий мозг" утратило свою актуальность. Ведь увеличенный размер серого вещества этого вида пернатых свидетельствует о том, что он был умнее древнейших птицевидных динозавров. Зато ему не хватало развитого мозжечка, который наблюдается у современных птиц, что связано со сложным управлением полетами.

"Эта окаменелость действительно настолько уникальна, что я был поражен от момента, когда впервые увидел ее, до момента, когда я закончил собрать все кости черепа и мозг, что позволяет нам полностью оценить анатомию этой ранней птицы", – сказал соавтор исследования, палеонтолог Кембриджского университета Гильермо Навалон

По словам ученых, птицы эволюционировали от маленьких пернатых динозавров в течение юрского периода. Открытие Наваорниса восполнило пробел в 70 миллионов лет в понимании эволюции нейроанатомии птиц, начиная с древнейшей известной птицы археоптерикса, которая жила в Европе около 150 миллионов лет назад, пишет Reuters.

Благодаря тому, что окаменелость птицы сохранилась почти идеально, команде экспертов удалось воспроизвести ее мозг с помощью современного микрокомпьютерного сканирования. Полученное изображение поначалу походило на мозг голубя, но вскоре ученые поняли, что мозг принадлежит не современной птице, а пернатой группе, отделившейся от современных птиц более 130 миллионов лет назад.

"Эта окаменелость представляет вид, находящийся в середине эволюционного пути познания птиц. Когнитивные способности Наваорниса, возможно, давали ему преимущество в поисках пищи или убежища, и он мог обладать способностью к сложным брачным проявлениям или другому сложному социальному поведению", – подчеркнул старший автор исследования, профессор из Кембриджа Дэниел Филд.

"Современные птицы имеют одни из самых совершенных когнитивных возможностей в животном мире, сравнимых только с млекопитающими. Но ученым было тяжело понять, как и когда развился уникальный мозг и удивительный интеллект птиц. Поэтому ученые ждали открытия такой окаменелости", – подытожил Филд.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые обнаружили окаменелость гигантского головастика, который жил более 160 миллионов лет назад.

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