Ученые обнаружили окаменелость гигантского головастика, жившего более 160 миллионов лет назад. Фото

Ученые в Аргентине обнаружили прекрасно сохранившиеся окаменевшие останки гигантского головастика, жившего более 160 миллионов лет назад. Эти лягушки существовали наряду с динозаврами во время юрского периода.

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Новая окаменелость превосходит предыдущего найденного рекордсмена примерно на 30 миллионов лет. Рядом с головастиком в аргентинской Патагонии исследователи отыскали и сотни окаменевших лягушек вымершего вида Notobatrachus degiustoi, пишет ScienceNews.

На плите из песчаника ученые разглядели части черепа и головного позвоночника, а также отпечатки его глаз и нервов. "Это не только самый старый известный головастик, но и прекрасно сохраненный", – сказала автор исследования, биолог из Университета Маймонида в Буэнос-Айресе Мариана Чулливер.

По словам экспертов, окаменелости очень похожи на современные головастики – даже содержат остатки системы жаберных каркасов, которые современные головастики используют для отсева частиц пищи из воды, пишет AP.

Это означает, что стратегия выживания амфибий оставалась проверенной в течение миллионов лет, помогая им пережить несколько массовых вымираний, сказал палеонтолог из Смитсоновского национального музея естественной истории, не участвовавший в исследовании Бен Клигман.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Китае нашли окаменелость личинки в возрасте 500 миллионов лет с сохранившимся мозгом.

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