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Ученые обнаружили окаменелость гигантского головастика, жившего более 160 миллионов лет назад. Фото

Инна Василюк
Наука Обоз
1 минута
1,1 т.
Ученые обнаружили окаменелость гигантского головастика, жившего более 160 миллионов лет назад. Фото

Ученые в Аргентине обнаружили прекрасно сохранившиеся окаменевшие останки гигантского головастика, жившего более 160 миллионов лет назад. Эти лягушки существовали наряду с динозаврами во время юрского периода.

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Новая окаменелость превосходит предыдущего найденного рекордсмена примерно на 30 миллионов лет. Рядом с головастиком в аргентинской Патагонии исследователи отыскали и сотни окаменевших лягушек вымершего вида Notobatrachus degiustoi, пишет ScienceNews.

Ученые обнаружили окаменелость гигантского головастика, жившего более 160 миллионов лет назад. Фото

На плите из песчаника ученые разглядели части черепа и головного позвоночника, а также отпечатки его глаз и нервов. "Это не только самый старый известный головастик, но и прекрасно сохраненный", – сказала автор исследования, биолог из Университета Маймонида в Буэнос-Айресе Мариана Чулливер.

Ученые обнаружили окаменелость гигантского головастика, жившего более 160 миллионов лет назад. Фото

По словам экспертов, окаменелости очень похожи на современные головастики – даже содержат остатки системы жаберных каркасов, которые современные головастики используют для отсева частиц пищи из воды, пишет AP.

Ученые обнаружили окаменелость гигантского головастика, жившего более 160 миллионов лет назад. Фото

Это означает, что стратегия выживания амфибий оставалась проверенной в течение миллионов лет, помогая им пережить несколько массовых вымираний, сказал палеонтолог из Смитсоновского национального музея естественной истории, не участвовавший в исследовании Бен Клигман.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Китае нашли окаменелость личинки в возрасте 500 миллионов лет с сохранившимся мозгом.

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