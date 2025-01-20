Украинские полярники опровергли 5 самых распространенных мифов о пингвинах: проверьте себя

Ко Дню осведомленности о пингвинах, который отмечается 20 января, украинские полярники опровергли 5 самых распространенных мифов об этих пернатых. Оказывается, что эти милые существа живут не только в Антарктике.

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А еще в сообщении на странице Национальный антарктический научный центр в сети Facebook, исследователи с полярной станции "Академик Вернадский" сообщили, что это все пингвины "мили и кротки". Когда им грозит опасность, они могут постоять за себя.

Миф 1 – все пингвины живут в Антарктике

На самом деле пингвины живут по всему Южному полушарию, в том числе и в теплом климате. В общей сложности существует 18 видов этих птиц, и только 5 из них – жители Антарктики, говорят ученые.

Миф 2 – полярники переворачивают пингвинов, потому что они не могут сами подняться

"Пингвины – чрезвычайно ловкие создания, хотя на суше они кажутся неповоротливыми. Например, субарктические виды способны разгоняться в воде до 36 километров в час, охотясь на добычу или спасаясь от хищников", – отметили украинские полярники.

А на суше, когда этим пернатым нужно куда-то быстро добраться, они ложатся на животик и скользят, помогая себе лапками, объясняют биологи. Ученые уверяют, что пингвинам не нужна помощь людей ни в воде, ни на суше.

Этот миф появился после того, как полярник в одном из интервью пошутил, что когда в небе летит самолет, пингвины поднимают голову и падают на спину, а потом уже не могут подняться. Так что биологам нужно постоянно ходить и переворачивать этих животных. Но это была, конечно, шутка, отмечают исследователи "Вернадского".

Миф 3 – настоящий пингвин имеет черную спину, белое брюхо и желто-оранжевую окраску под шеей и на щеках

Ученые опровергают это утверждение, ведь разные пингвины имеют разную окраску. Черно-белые с оранжевыми вставками – это императорские и королевские пингвины, живущие в Антарктике, но не в районе станции "Академика Вернадского".

Вблизи украинских исследователей обитает три вида пингвинов: адели, субантарктические и антарктические.

Миф 4 – в Антарктике все пингвины выгревают яйца и птенцов на лапах

Украинские полярники говорят, что так поступают только императорские и королевские пингвины, а живущие в районе "Вернадского" строят гнезда, в которых высиживают и ухаживают за своими малышами.

Миф 5 – все пингвины милые и ласковые

Из-за своего смешного внешнего вида пингвины кажутся ласковыми и добрыми. "На самом деле они могут быть удивительно агрессивными, например, когда им грозит опасность или в брачный период", – отмечают украинские исследователи.

Ранее OBOZ.UA писал о стычках между пингвинами у украинской арктической станции "Академик Вернадский".

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