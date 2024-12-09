К пингвинам возле 'Вернадского' пришел строгий полицейский: фото заставят вас улыбнуться

Возле украинской арктической станции "Академик Вернадский" идут схватки. К пингвинам пришел "строгий инспектор".

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На странице "Национального антарктического научного центра" в сети Facebook украинские полярники рассказали, что антарктического пингвина часто называют полицейским, ведь черная тонкая полоска на подбородке этой птицы напоминает ремешок на шлеме констебля. И на этот раз этот суровый надсмотрщик решил "отжать" гнездо у соседей, однако те отстояли свое, отметили исследователи в сообщении.

Сначала антарктический пингвин появился у причала и, очевидно, обнаружил какие-то нарушения в одном из гнезд субантарктических пингвинов, обитающих на острове Галиндез возле "Вернадского".

"Неожиданный гость стал приходить к этому гнезду и клювать его жителей. Местная пара активно отбивалась от него. Так продолжалось несколько дней, но в конце концов пингвины нашли общий язык, и "полицейский" переместился в другую часть острова", – написали в сообщении украинские полярники.

По словам исследователей, из трех видов пингвинов, обитающих в районе Вернадского, антарктические – самые агрессивные. Правда, их численность на Галиндеге крайне скудна.

Полярники предполагают, что, возможно, антарктическая пара искала себе место для гнездования. И самец решил "отжать" гнездо у субантарктических пингвинов. "Но те отстояли свою территорию", – подчеркнул биолог 29-й УАЭ Светозар Давиденко.

Украинские ученые отмечают, что в основном в Антарктике пингвины мирно существуют между собой, ведь имеют разный образ жизни и стратегии охоты. Однако, как видим, ссоры между видами иногда случаются.

Ранее OBOZ.UA писал, что сеть восхищало видео, как пингвины возле "Вернадского" воруют камни.

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