Украина тоже в зоне риска: ученые определили, где может упасть советский космический корабль 'Космос-482'

Исследование космоса всегда увлекало человечество, открывая новые горизонты и возможности. Однако, космическая деятельность имеет и обратную сторону - накопление орбитального мусора, который со временем может представлять потенциальную угрозу для Земли.

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Время от времени обломки старых космических аппаратов сходят с орбиты и совершают неконтролируемое падение сквозь атмосферу. На этой неделе ожидается именно такое событие с участием неисправного советского космического корабля. Его возвращение привлекает внимание из-за неопределенности места приземления.

По прогнозам экспертов, неисправный советский космический аппарат, который совершил неудачный запуск более полувека назад, в ближайшие дни должен завершить свое длительное пребывание на околоземной орбите. Речь идет о спускаемом аппарате зонда под названием "Космос-482", пишет Live Science.

Ожидается, что этот объект осуществит свое финальное погружение сквозь плотные слои атмосферы где-то между 8 и 12 мая текущего года. Двигаясь с высокой скоростью, он промчится по небу, напоминая горящий метеор. Важно отметить, что этот модуль, размером около 1 метра и весом почти 500 килограммов, был специально разработан для того, чтобы выдержать экстремальные условия посадки в атмосфере Венеры. Именно поэтому, в отличие от многих фрагментов космического мусора, этот посадочный аппарат, вероятно, останется целым при падении на Землю.

Зона падения и оценка рисков

Ключевой вопрос, который беспокоит многих, - где именно может приземлиться "Космос-482"? К сожалению, пока никто не может назвать точное место падения. Потенциальная зона приземления охватывает чрезвычайно большую территорию нашей планеты. По оценкам Марко Лангбрука, эксперта по космической ситуационной осведомленности, который обнаружил неизбежное возвращение модуля, объект может упасть где-то между 52 градусами северной и 52 градусами южной широты.

Эта прогнозируемая зона падения чрезвычайно широка и включает значительные части суши на разных континентах. Она охватывает почти всю континентальную территорию Соединенных Штатов Америки, всю Южную Америку, большинство территорий Африки и Австралии, а также значительную часть Европы и Азии, расположенную к югу от Полярного круга. Фактически, в пределах этой зоны расположено подавляющее большинство крупных городов Земли, от Нью-Йорка до Лондона и Пекина, и, соответственно, территория Украины также попадает в этот потенциальный диапазон.

Несмотря на пугающий масштаб потенциальной зоны падения, эксперты призывают не паниковать. Вероятность того, что космический аппарат "Космос-482" попадет в любой населенный пункт, оценивается как чрезвычайно малая. Это объясняется тем, что примерно 71% поверхности нашей планеты покрыто водой - океанами и морями. Как и подавляющее большинство фрагментов космического мусора, сходящих с орбиты, "Космос-482", скорее всего, приземлится где-то в Мировом океане.

Специалисты подчеркивают, что вероятность падения космического мусора непосредственно на конкретного человека является крайне низкой, обычно она составляет "один шанс на несколько тысяч". Точно определить место потенциального приземления "Космос-482" эксперты смогут лишь тогда, когда он фактически начнет свой спуск сквозь атмосферу, что, по предварительным расчетам, должно произойти около 10 мая с возможной погрешностью в несколько дней.

Что такое "Космос-482"

История зонда "Космос-482" восходит к 1972 году, когда он был запущен СССР в рамках амбициозной советской программы по исследованию планеты Венера. Он создавался как дочерний зонд к успешному аппарату "Венера-8". Однако миссия пошла не по плану: из-за неисправности ракеты-носителя "Союз", которая выводила "Космос-482" в космос, зонд не смог набрать необходимую скорость для достижения Венеры. Вместо этого, он оказался на эллиптической орбите вокруг Земли.

Вскоре после неудачного запуска, аппарат "Космос-482" распался на несколько частей. Основной корпус зонда вошел в атмосферу Земли еще 5 мая 1981 года. Однако его спускаемый аппарат, который и является объектом нынешнего обсуждения, оставался на непредсказуемой орбите в течение почти 53 лет, продолжая свое движение вокруг нашей планеты до сих пор.

OBOZ.UA предлагает узнать больше о советском зонде "Космос-482", который упадет на Землю уже в мае.

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