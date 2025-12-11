Ученым удалось пробраться в самый недоступный уголок Земли: где он расположен. Карта

Исследователи впервые получили прямые измерения из-под шельфовых ледников Восточной Антарктики, которые считаются одними из самых недоступных мест на Земле. Это стало возможным благодаря автономному подводному аппарату Argo, который несколько лет дрейфовал в ледяных водах континента.

Ученые признают, что до последнего не знали, сможет ли устройство вернуться на поверхность после погружения под многокилометровые льды. Полученные данные открыли уникальный взгляд на состояние огромных ледниковых массивов, в частности шельфов Денмана и Шеклтона.

Как сообщает национальное научное агентство Австралии CSIRO, исследование стало настоящим прорывом для климатологов, поскольку позволяет точнее оценить риски таяния ледников. Эти результаты могут стать ключевыми для прогнозирования глобального повышения уровня моря.

Исследование океана под антарктическими льдами

Автономный аппарат в рамках международного проекта Argo более двух с половиной лет исследовал океанические течения, пройдя около 300 километров ледяных вод. За это время он передал почти две сотни отчетов о температуре, солености, давлении, а также уровне кислорода, pH и нитратов.

Внезапно устройство оказалось под шельфами Денмана и Шеклтона, где провело восемь месяцев — в зоне, куда человечество еще не имело доступа.

Исследователи отмечают, что показатели, полученные в этих уникальных условиях, открывают новое понимание того, как теплые течения влияют на толщу льда. По словам океанографа Стива Ринтула, эти данные являются "беспрецедентными" и дают возможность впервые оценить уязвимость ледниковых массивов изнутри.

Последствия для ледников и будущие миссии

В исследовании, опубликованном в Science Advances, говорится, что шельфовый ледник Шеклтона пока остается относительно стабильным, ведь теплые воды не достигают его основания. Зато ледник Денмана находится под значительно большим риском. Если он продолжит стремительно таять, глобальный уровень моря может вырасти почти на полтора метра — только из-за одного ледникового массива.

Именно условия в тонком подледниковом слое толщиной примерно 10 метров определяют, насколько быстро тает лед. И впервые аппарат Argo провел столько времени непосредственно в этом критическом регионе. Океанографы подчеркивают, что такое маленькое устройство смогло предоставить невероятный объем данных, которые ранее были недосягаемы.

Ученые планируют запустить еще больше автономных аппаратов вдоль всего антарктического шельфа. По словам Ринтула, это поможет значительно улучшить климатические модели и уменьшить неопределенность относительно будущих изменений уровня океана.

