Ученые заявили, что обнаружили новый цвет: почему раньше о нем не знали

Понятие цвета, который видит человек, казалось бы, четко определено. Однако недавние исследования ученых опровергли это представление. Специалисты из Калифорнийского и Вашингтонского университетов заявили о потенциальной возможности восприятия совершенно новых оттенков.

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Речь идет о цветах, которые до сих пор были недоступны для человеческого глаза из-за его биологических ограничений. Это смелое открытие, описанное в статье в журнале Science Advances, открывает увлекательные перспективы для науки о зрении.

Ученые утверждают, что нашли способ, потенциально позволяющий людям увидеть цвет, невидимый для природного зрения. Речь идет об оттенках, лежащих за пределами стандартного восприятия, в частности, описанных как "сине-зеленый невиданной насыщенности". Ранее эти цвета были недоступны для человеческого глаза из-за особенностей функционирования сетчатки, пишет издание ScienceAlert.

Ниже на изображении показан обзор принципа и прототипа системы:

Человек обычно имеет трихроматическое зрение, что означает наличие трех типов колбочек в сетчатке: L, M и S, чувствительных к длинным (красным), средним (зеленым) и коротким (синим) длинам волн света соответственно. Спектр цвета, который мы видим, формируется в мозгу на основе комбинированных сигналов от этих колбочек. Проблема заключается в том, что чувствительность колбочек типа M (зеленых) значительно перекрывается с чувствительностью L и S колбочек, что означает отсутствие в природе такой длины световой волны, которая бы стимулировала исключительно колбочки типа M.

Эксперимент с цветовым совпадением

Ключом к потенциальному расширению цветового спектра стал прототип устройства под названием Oz, разработанный исследовательской группой. Принцип его действия основан на способности излучать лазерный свет точно сфокусированным монохроматическим лучом непосредственно на отдельные клетки сетчатки – так называемые колбочки, отвечающие за цветное зрение. Это позволяет обойти естественное ограничение перекрытия чувствительности колбочек.

Прототип "Oz" дает возможность стимулировать исключительно колбочки определенного типа, например, типа M, что в естественных условиях невозможно. Это создает сигнал, который незнаком для мозга. В экспериментах, когда трем участникам направляли такой сфокусированный зеленый лазерный свет, они воспринимали цвет, который не могли сопоставить со стандартными цветами, полученными смешением красного, зеленого и синего, и получившего название "оло".

Авторы исследования также провели более сложные эксперименты, нацеливая микродозы света от "Oz" на подвижные точки на сетчатке участников. Они утверждают, что в результате участники воспринимали "разные цвета радуги, беспрецедентные оттенки за пределами естественной человеческой гаммы", а также "изображения, такие как блестящие красные линии или вращающиеся на темном фоне точки". Это открывает потенциальную возможность видеть новые цвета не только в статических изображениях, но и в динамике.

Ученые считают, что их разработка может стать ценным инструментом для исследования зрительной системы на клеточном уровне и получить применение в нейронауке, в частности потенциально помочь людям с определенными формами дальтонизма. По их словам, "Oz" является новым типом экспериментальной платформы, стремящейся к полному контролю над первым нейронным слоем мозга, позволяя программировать активацию каждого фоторецептора в любой момент времени.

Однако научное сообщество осторожно относится к утверждению о "нахождении нового цвета". Некоторые эксперты, не участвовавшие в исследовании, высказывают мнение, что хотя способность точно нацеливаться на отдельные колбочки является значительным технологическим достижением, воспринимаемый эффект может быть связан с изменением яркости или насыщенности уже известных цветов, а не созданием принципиально нового оттенка.

Сейчас прототип имеет определенные ограничения, в частности, лучше всего работает при таргетинге на периферическое зрение, где колбочки расположены менее плотно, хотя и имеют более низкую остроту.

OBOZ.UA писал, что учёные нашли возможную причину загадочного инфракрасного света в космосе.

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