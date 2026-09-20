Ученые зафиксировали редкий 7-часовой сигнал в космосе: что это могло быть

Астрономы зарегистрировали аномально длинный всплеск высокоэнергетического излучения, который продолжался около семи часов. Событие получило обозначение GRB 250702B и уже побило предыдущие рекорды по длительности среди подобных космических явлений.

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Исследователи полагают, что причиной сигнала могло стать поглощение черной дырой звездной массы гелиевой звезды, лишенной своего внутреннего гелиевого слоя. Об этом сообщает BBC Sky at Night Magazine.

Наследие Холодной войны и современные методы

Гамма-всплески впервые зафиксировали еще в 1960-х годах. Тогда их случайно обнаружили американские военные спутники в разгар Холодной войны.

Сегодня ученые отслеживают эти мощнейшие явления с помощью специальных космических телескопов, сканирующих обширные участки неба в поисках радиационных импульсов.

Большинство известных гамма-всплесков происходят по двум классическим сценариям: коллапс массивных звезд под собственной гравитацией в конце их жизненного цикла и слияние двух плотных нейтронных звезд.

Однако рекордная продолжительность GRB 250702B не вписывается в привычные рамки и указывает на совсем другой, намного более редкий процесс.

Редкий космический сценарий

Обнаруживать подобные экстремальные события невероятно сложно. Из-за своей специфики они обычно значительно тусклее коротких сигналов и трудно поддаются идентификации с помощью стандартных телескопов.

Чтобы детально изучить подобные долгоживущие сигналы, астрономы возлагают большие надежды на новые инструменты. В 2027 году планируется запуск космического телескопа COSI, который поможет ученым находить и анализировать аналогичные сверхдлинные гамма-вспышки по всей Вселенной.

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