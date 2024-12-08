Ученые установили, когда именно собаки стали лучшими друзьями человека

Согласно новым исследованиям, люди приручили собак раньше, чем считалось до сих пор – примерно за 10 000 лет до нашей эры. Ученые установили это благодаря анализу собачьих костей, найденных на Аляске.

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Обнаруженные кости содержали следы белков лосося, что указывает на то, что собаки регулярно едят рыбу, которая, вероятно, была поймана людьми. То есть это признак одомашнивания, пишет DailyMail.

Исследователи из Университета Аризоны на археологическом участке под названием Свон-Пойнт (Аляска) обнаружили кость голени в возрасте 12 000 лет, которая принадлежала взрослой собаке размером с волка.

По словам экспертов, эта древняя собака жила ближе к концу ледникового периода. Это свидетельствует о том, что коренные жители Аляски завязали отношения с собаками примерно на 2000 лет раньше, чем показали предыдущие исследования.

Команда ученых также нашла собачью челюсть возростом 8100 лет на соседнем месте раскопок, что является доказательством того, что одомашненные собаки жили в человеческих поселениях.

"Теперь у нас есть доказательства того, что собаки и люди имели близкие отношения раньше, чем мы знали", – сказал ведущий автор исследования, ассистент профессора антропологии в Университете Аризоны Франсуа Ланое.

По словам экспертов, эти собаки, которые питались благодаря людям лососем, могли быть более близкими к прирученным волкам, чем настоящим ранним примером уникальных видов собак, выращенных и одомашненных, которых могли бы распознать современные люди.

"По поведению они похожи на собак, но генетически не связаны ни с теми щенками, что мы знаем", – отметил Ланое.

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