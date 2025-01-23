Ученые раскрыли суперспособность лягушек прыгать по воде

Лягушки-сверчки, обитающие в Виргинии и Северной Каролине (США), демонстрируют невероятную способность "бегать" по поверхности воды. Эти земноводные бросают вызов научным представлениям о физике и поведении животных.

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Однако ученые раскрыли секреты суперспособности лягушек прыгать по водоемам. Новое исследование выявило, что эти бесхвостые держатся на поверхности благодаря серии быстрых прыжков, пишет SciTechDaily.

По словам ученых, понимание умений лягушек-сверчков улучшает человеческое понимание передвижения животных и имеет потенциальные последствия для разработки передовой робототехники и дронов-амфибий.

Профессор машиностроения Джейк Соча возглавил научную группу, которая исследует уникальный навык лягушки-сверчка прыгать по воде, которую назвали "skittering" (беготня).

"Частью этого исследования является не только изучение такого поведения лягушек-сверчков, но и попытка дать термину "skittering" более точное научное определение", – сказала ведущий автор исследования, аспирантка Талия Вайс.

Известно, что лягушки-сверчки – одни из самых маленьких лягушек в Северной Америке, они легко помещаются на большом пальце руки среднего взрослого человека.

Чтобы наблюдать за лягушкой-сверчком в движении, члены команды Джейка Соча использовали высокоскоростную видеосъемку. Они записали, как лягушка прыгает на суше и в воде, наблюдая за движением ее лап.

Исследователи обнаружили, что лягушки действительно тонут с каждым прыжком, если смотреть замедленную съемку. Однако в природе кажется, что они держатся на воде из-за скорости движений.

Наблюдая за лягушкой в замедленной съемке, члены команды могли следить за движением, когда она втягивала и разгибала конечности. Эксперты также заметили, что угол тела лягушки к ватерлинии играл немаловажную роль, давая ей возможность балансировать в воде.

Команда ученых наблюдала, как лягушки совершали восемь прыжков подряд, каждый из которых был полностью выполнен менее чем за секунду. И это необычайное умение, подчеркивают специалисты.

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