Новый вид зубастой лягушки обнаружили во Вьетнаме: она сидела на вершине горы. Фото

Во Вьетнаме обнаружили новый вид зубастой лягушки. Международная команда природоохранников назвала ее Mount Po Ma Lung (Oreolalax adelphos) в честь горы, на которой она была найдена. Горный хребет Хоанг Лиен – известная глобальная ячейка исчезающих видов.

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Команда природоохранников поднялась на вершину горы По Ма Лунг в поисках известной в этом регионе жабы. Однако спускаясь с вершины высотой 2967 метров, исследовательская группа обнаружила неизвестный до сих пор вид лягушки, пишет ZSL.

Зубастая лягушка Маунт По Ма Лунг имеет ряд крошечных зубов. Земноводная покрыта черными, кремовыми и серыми пятнами. По словам исследователей, она также имеет несколько уникальных особенностей – узкую складку кожи за глазами, выразительный пятнистый рисунок на животе и привлекательную двухцветную радужную оболочку.

Ученые обеспокоены, ведь лесной ареал зубастой лягушки под угрозой уничтожения из-за сбора дров для туристической индустрии, а также создания плантаций кардамона на нижних склонах горы. Если дальнейшие исследования подтвердят зависимость нового вида лягушек именно от среды вокруг вершины горы По Ма Лунгу, то его могут занести в Красный список МСОП.

"Это очень важное новое открытие, подчеркивающее необходимость защиты лесов хребта Хоанг Лиэн и их чрезвычайного биоразнообразия. За последние 10 лет мы описали 6 лягушек и змею как новые для науки виды. Теперь имеем важную задачу работать с нашими партнерами, чтобы сохранить их", – подчеркнул куратор рептилий и амфибий Лондонского зоопарка доктор Бен Тепли.

По словам ученых, во Вьетнаме наблюдается самый высокий уровень обнаружения видов земноводных в материковой части Юго-Восточной Азии, но в стране относительно мало природоохранных инициатив, сосредоточенных на их сохранении.

Хребет Хоанг Лиен содержит более 80 удивительных видов земноводных, многие из которых находятся под угрозой исчезновения и не встречаются больше нигде на планете.

"Если мы хотим защитить некоторые из наших редчайших видов земноводных, необходимо найти баланс между сохранением биоразнообразия и экономическим ростом региона. Сосредотачиваясь на инициативах устойчивого экотуризма, мы можем работать над защитой удивительного разнообразия земноводных в регионе, пока не станет слишком поздно", – подытожил Бен Тепли.

Также OBOZ.UA писал, что в Австралии обнаружили 750 новых видов животных, в том числе и лягушек.

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