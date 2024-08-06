Ученые предложили уменьшить количество континентов на Земле с 7 до 6: что известно

Ученые предлагают уменьшить количество континентов на нашей планете. По мнению исследователей, Северную Америку и Европу следует классифицировать как один континент.

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В новом противоречивом исследовании эксперты говорят, что раскол европейского и североамериканского континентов продолжается. Поэтому следует считать 6, а не 7 континентов Земли, пишет DailyMail.

Исследователи из Университета Дерби говорят, что распад европейского и североамериканского континентов еще не состоялся, он продолжается, поэтому нет смысла считать их отдельными континентами.

"Открытие показывает, что тектонические плиты Северной Америки и Евразии еще не распались на части, как это традиционно считается. На самом деле, они все еще растягиваются и находятся в процессе распада", – сказал автор исследования доктор Джордан Фетеан.

Ученые сосредоточились на образовании Исландии, расположенной между Гренландским морем и северной частью Атлантического океана. До сих пор считалось, что Исландия образовалась около 60 миллионов лет назад, когда Срединно-Атлантический хребет – граница между Североамериканской и Евразийской тектоническими плитами – начал уступать, создавая горячий мантийный шлейф, образовавшийся в вулканическом острове.

Однако команда ученых оспорила эту теорию. Анализируя движение тектонических плит в Африке, исследователи предполагают, что Исландия и Гренландский Исландский Фарерский хребет (GIFR) также содержат фрагменты утраченных и затопленных фрагментов как с европейского, так и североамериканского континентов.

Ученые называют эту недавно признанную структуру "Рифтовое океаническое магматическое плато", или сокращенно ROMP. "Мне нравится думать об этой концепции как о научном эквиваленте поиска Потерянного города Атлантиды. Это фрагменты потерянного континента, погруженного под море, и километры тонких потоков лавы. Изучая эволюцию рифтинга в вулканическом регионе Афра в Африке и сравнивая это с поведением Земли в Исландии, мы видим, что эти два региона развиваются очень похожими путями", – пояснил доктор Фетеан.

Если исследователи правы, значит раскол европейского и североамериканского континентов все еще продолжается. С научной точки зрения это означает, что Северную Америку и Европу можно классифицировать как один, а не два континента.

Ученые планируют исследовать вулканические породы в Исландии для получения более конкретных доказательств древней континентальной коры. Они также производят тектоническое моделирование плит региона и будут использовать компьютерное моделирование, чтобы попытаться смоделировать образование ROMP.

Доктор Джордан Фетеан поднял вопрос уменьшения количества континентов после участия в исследовании нового "протомикроконтинента", скрывающегося между Канадой и Гренландией, образовавшимся 60 миллионов лет назад.

"Рифтинг и образование микроконтинентов – продолжающиеся явления. Открытие протомикроконтинента прямой Дэвиса позволяет нам лучше понять процесс формирования микроконтинентов и как тектоника плит работает на Земле. Это также может позволить ученым лучше предсказать, где могут быть найдены полезные ресурсы. А также как Земля может выглядеть через миллионы лет. А еще новые данные позволят понять, как действовала тектоника плит в ранней истории Земли и роль, которую она могла сыграть в развитии жизни", – подытожил Фетеан.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые обнаружили континент между Канадой и Гренландией, образовавшийся 60 миллионов лет назад.

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