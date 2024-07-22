Ученые обнаружили континент между Канадой и Гренландией, образовавшийся 60 миллионов лет назад

Ученые обнаружили потерянный континент глубоко в южном рукаве Ледовитого океана между Канадой и Гренландией. По данным ученых, он образовался 60 миллионов лет назад.

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Исследователи из британского Университета Дерби случайно обнаружили сушу длиной 250 миль под проливом Дэвиса при изучении тектонических движений плит в этом районе. Команда ученых предположила, что протомикроконтинент отделился от Гренландии после того, как тектоника между страной и Канадой разделилась на две части примерно 118 миллионов лет назад, пишет DailyMail.

Протомикроконтинент Дейвисового пролива – это тектонический блок, отделившийся от континента. По словам исследователей, он образовался из-за "длительного периода рифтинга и распространения морского дна между Гренландией и Северной Америкой".

"Рифтинг и образование микроконтинентов являются постоянными явлениями. С каждым землетрясением мы можем работать над последующим разделением микроконтинентов. Цель нашей работы состоит в том, чтобы понять их образование настолько хорошо, чтобы предсказать ту же будущую эволюцию", – сказал доктор Джордан Фетеан.

Исследователи идентифицировали новый микроконтинент, используя комбинацию данных о толщине земной коры из гравитационных карт, данных сейсмического отражения и моделирования тектонических плит. Гравитационные карты содержат информацию о плотности пород, глубине и распределении аномальных пород.

Команда сосредоточилась на том, как образовалась аномалия земной коры, создав реконструкцию тектонических движений, длившихся примерно 30 миллионов лет.

Ученые описали протомикроконтинент как больше других микроконтинентов, толщиной от 17 до 22 километров. А также подчеркнули, что понимание того, как он образовался, жизненно важно для современной науки.

Техника картографирования отслеживала, как изменялись движения морского дна в течение миллионов лет, и идентифицировала "изолированную территорию относительно толстой континентальной коры, отделенной от Гренландии во время недавно признанной фазы расширения с востока на запад вдоль Западной Гренландии".

Исследователи говорят, что пролив Дэвиса является одним из самых больших сосредоточений известных разломных структур с четко определенными изменениями в движении плит, которые могут помочь понять, как образуются микроконтиненты.

Протомикроконтиненты являются частью континентальной литосферы, которая представляет собой участок внешней коры Земли, разделенный на несколько тектонических плит – плит горных пород.

Существует полужидкий слой горной породы, расположенный примерно на 80-190 километров ниже поверхности Земли, который нагревается и впоследствии плавится, вызывая течение породы. Движение толкает тектонические плиты, заставляя их тереться друг о друга в течение миллионов лет, что приводит к землетрясениям и взрывам вулканов. Когда это происходит, суша отделяется от основных континентов, создав собственный протомикроконтинент.

Первоначальный рифт между Канадой и Гренландией начался примерно 118 миллионов лет назад. Но морское дно начало распространяться лишь 61 миллион лет назад, чтобы образовать то, что сегодня известно как пролив Дэвиса.

Приблизительно через три миллиона лет ученые сообщили, что распространение морского дна сместилось с северо-востока-юго-запада на север-юг, что оборвало протоми микроконтинент Девисовой прямой. Оползень длился примерно 33 миллиона лет и прекратился лишь тогда, когда Гренландия столкнулась с островом Элсмир, расположенным на севере.

Исследователи надеются, что их выводы можно использовать для понимания того, как формируются другие протомикроконтиненты по всему миру, включая микроконтинент Ян-Майен к северо-востоку от Исландии и холм Гулден-Драак у побережья Западной Австралии.

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