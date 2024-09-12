Ученые подтвердили теорию столетней давности, бросающую вызов Большому взрыву

Ученые Университета штата Канзас опубликовали результаты исследования, подвергающего сомнению обоснованность теории Большого взрыва. В то же время ученые подтверждают теорию столетней давности.

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Доцент кафедры информатики Лиор Шамир использовал изображения из трех телескопов и более 30 000 галактик для измерения красного смещения галактик на основе их расстояния от Земли. Красное смещение – это изменение частоты световых волн, излучаемых галактикой, которые астрономы используют для измерения скорости галактики. Выводы Шамира подтверждают теорию "уставшего света", пишет Phys.org.

"В 1920-х годах Эдвин Хаббл и Джордж Леметр обнаружили, что чем дальше галактика, тем быстрее она удаляется от Земли. Это открытие привело к теории Большого взрыва, согласно которой Вселенная начала расширяться около 13,8 миллиарда лет назад. Приблизительно в то же время выдающийся астроном Фриц Цвики предположил, что галактики, которые были более удалены от Земли, на самом деле не двигались быстрее", – рассказал Лиор Шамир.

Утверждение Цвики заключалось в том, что наблюдаемое с Земли красное смещение происходит не потому, что галактики двигаются, а потому, что фотоны света теряют свою энергию, когда они путешествуют в космосе. Чем дольше свет путешествует, тем больше энергии он теряет, создавая иллюзию, что галактики, удаленные от Земли, также двигаются быстрее.

По словам Шамира, теорией уставшего света в основном пренебрегали, поскольку астрономы приняли теорию Большого взрыва как консенсусную модель Вселенной.

"Но доверие некоторых астрономов к теории Большого взрыва стало ослабевать, когда мощный космический телескоп Джеймса Уэбба впервые увидел свет. JWST предоставил глубокие изображения очень ранней Вселенной, но вместо того, чтобы показать молодую раннюю Вселенную, как ожидали астрономы, она показала большие и зрелые галактики. Если Большой Взрыв произошел, как сначала считали ученые, эти галактики старше самой Вселенной", – подчеркнул доцент Шамир.

В то время как новые изображения подвергают сомнению Большой Взрыв, исследование Лиора использовало постоянную скорость вращения Земли вокруг центра Млечного Пути, чтобы исследовать красное смещение галактик, двигающихся с разными скоростями относительно Земли, и проверить, как изменение красного смещения реагирует на изменение скорости.

"Результаты показали, что галактики, вращающиеся в противоположном направлении относительно Млечного Пути, имеют меньшее красное смещение по сравнению с галактиками, вращающимися в том же направлении относительно Млечного Пути. Эта разница отражает движение Земли, поскольку она вращается вместе с Млечным Путем", – сказал Шамир. Но результаты также показали, что разница в красном смещении увеличивалась, когда галактики были удалены от Земли.

"Поскольку скорость вращения Земли относительно галактик постоянна, причиной разницы может быть расстояние галактик от Земли. Это показывает, что красное смещение галактик изменяется с расстоянием, что Фриц Цвики предсказал в своей теории "усталости света", - подытожил доцент кафедры информатики Лиор Шамир.

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