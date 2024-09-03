К Земле летит гигантский астероид размером в два футбольных поля

К Земле летит астероид, размер которого примерно как 2 футбольных поля. Астрономы подчеркивают, что он промчится мимо нашей планеты на небольшом расстоянии в середине сентября.

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По информации экспертов, подобное плотное сближение происходит в среднем раз в 10 лет. Однако ученые успокаивают, что это расстояние безопасно и не несет угрозы столкновения с Землей, пишет New York Post.

Ученые отмечают, что астероид 2024 ON в ширину не менее 220 метров, будет виден из Северного полушария. Наблюдать его приближение жители нашей планеты смогут 15 сентября. Тогда он будет пролетать мимо Земли на максимально близком расстоянии.

Астрономы подчеркивают, что астероид будет двигаться около Земли на астрономически близком, но все еще безопасном расстоянии. По информации Virtual Telescope Project, подобное плотное сближение происходит в среднем раз в 10 лет.

Ведь астероид 2024 ON пролетит мимо Земли на расстоянии около одного миллиона километров, что примерно в 2,6 раза превышает расстояние между Землей и Луной.

По данным NASA, астероиды – это оставшиеся после формирования Солнечной системы обломки горной породы 4,6 миллиарда лет назад.

OBOZ.UA ранее писал, что NASA показало изображение двух астероидов, пролетевших на близком расстоянии от Земли.

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