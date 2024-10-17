Ученые подтвердили, что пик активности Солнца в разгаре: худшее, возможно, еще впереди

Ученые сразу нескольких организаций – представители NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и международной группы прогнозирования солнечного цикла (SCPP) – объявили, что взрывной пик активности Солнца в разгаре. Хотя многие эксперты подозревали солнечный максимум, официальное подтверждение стало большой неожиданностью, ведь ведущие исследователи обычно не делают подобных объявлений, пока активная фаза не станет угасать.

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Группы ученых подтвердили, что солнечный максимум мог начаться еще два года назад, задолго до того, как предполагали первоначальные прогнозы солнечного цикла. Ученые также отметили, что солнечная активность, вероятно, будет оставаться высокой еще около года, поэтому худшее, возможно, еще впереди, пишет LiveScience.

Директор операций по космической погоде в NOAA Эльсаид Талаат сказал, что солнечная активность все еще может возрасти в ближайшие месяцы, принося более яркие проявления полярного сияния и потенциально вредные солнечные бури на Землю.

В декабре 2019 года, когда начался текущий 25-й солнечный цикл, SCPP предположил, что солнечный максимум начнется примерно в 2025 году и будет относительно слабым по сравнению с прошлыми циклами.

Однако вскоре стало очевидно, что эти начальные прогнозы были неточны, когда признаки солнечной активности, такие как количество солнечных пятен и частота солнечных вспышек, начали резко возрастать в конце 2022 и начале 2023 годов.

Сопредседатель SCPP Лиза Аптон сказала, что солнечная активность "чуть-чуть превысила ожидания". Но такая активность характерна для типичного солнечного максимума, добавила она.

Однако 2024 продемонстрировал непрогнозируемые рекордные уровни солнечной активности. Например, в августе количество видимых солнечных пятен на поверхности Солнца достигло 23-летнего максимума.

По данным SpaceWeatherLive.com, количество солнечных вспышек класса X – мощнейших взрывов, которые может привести Солне – также превысило любой другой год по современным данным (с 1996 года). Самой мощной из этих солнечных вспышек был взрыв 3 октября с магнитудой X9, которая стала самой вспышкой с 2017 года.

Ученые отмечают, что солнечные вспышки могут запускать на Землю облака плазмы и радиации, известные как корональные выбросы массы (CME). Это может вызвать геомагнитные бури или возмущение магнитного поля нашей планеты, которые могут повлечь за собой сбой в радиосистемах, а также раскрасить небо полярными сияниями.

Эксперты напоминают, что в мае шквал CME спровоцировал сильнейшую геомагнитную бурю за 21 год, что привело к одному из распространенных проявлений полярного сияния за последние 500 лет.

Некоторые эксперты прогнозируют, что в 2025 году солнечная активность может быть еще больше.

Ранее OBOZ.UA писал, что на Солнце произошло две мощные Х-вспышки.

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