Ученые обнаружили вероятную причину крупнейших вымираний на Земле

Жизнь на планете Земля прошла колоссальный эволюционный путь, который в конечном итоге привел к появлению человечества. Однако этот процесс не имел четкого плана, а развивался под влиянием природных стечений обстоятельств и удачи. На протяжении миллиардов лет биосфера неоднократно подвергалась сокрушительным ударам, но каждый раз восстанавливалась, продолжая движение к усложнению организмов.

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Самым известным космическим инцидентом считается падение астероида Чиксулуб, уничтожившего динозавров, но причины других масштабных вымираний до сих пор оставались загадкой. Современные научные исследования указывают на то, что за этими трагедиями могли стоять гораздо более изощренные и масштабные космические факторы, пишет sciencealert.com.

Скрытый космический триггер и аномалии геологической летописи

Итальянский физик-теоретик Даниэле Фарджон из Римского университета выдвинул радикальную гипотезу, опубликованную на платформе препринтов arXiv. Он обращает внимание на то, что на окраинах нашей Солнечной системы существует огромная популяция объектов размером с карликовую планету, самым известным представителем которых является Плутон. По мнению учёного, тысячи таких массивных тел движутся по сильно вытянутым эллиптическим орбитам. Из-за гравитационных возмущений некоторые из них периодически проникают во внутреннюю часть Солнечной системы, и вместо лобового столкновения чаще всего происходит их опасное сближение с Землёй.

Именно такие близкие пролеты крупных космических тел могли оставлять колоссальные гравитационные следы на нашей планете. Сильные приливные силы могли вызывать гигантские цунами, масштабные вулканические извержения, резкие изменения уровня моря и глобальные климатические колебания. Это объясняет, почему крупнейшее в истории планеты пермское вымирание, уничтожившее до 95 % биологических видов 251 миллион лет назад, не оставило после себя ни гигантского кратера, ни химических аномалий иридия, характерных для падения обычных метеоритов.

Следы космических визитов в Солнечной системе и угроза для человечества

Убедительные доказательства прошлых гравитационных возмущений можно найти как в самом космосе, так и в земных окаменелостях. В частности, изучение ископаемых кораллов показало, что в конце девонского периода скорость замедления вращения Земли внезапно изменилась, что свидетельствует о резком удалении Луны от нашей планеты под воздействием внешней силы. Кроме того, пролеты массивных тел способны объяснить множество аномалий в Солнечной системе: от странного наклона Урана на бок до аномально высокой температуры Юпитера, который за свою историю мог пережить десятки столкновений с объектами размером в половину Земли.

По мнению исследователя, цикличность таких космических визитов может даже объяснить знаменитый парадокс Ферми: мы до сих пор не встретили других цивилизаций, потому что жизнь во Вселенной слишком хрупка и регулярно уничтожается подобными катаклизмами. Чтобы человечество не повторило судьбу вымерших видов, ученые призывают усилить мониторинг глубокого космоса с целью обнаружения даже самых слабых сигналов от далеких карликовых планет. В случае приближения такого объекта главная опасность будет заключаться не в ударе, а в гигантских приливных волнах, которые годами будут бушевать на планете, и к защите от которых человечеству нужно готовиться уже сейчас.

OBOZ.UA предлагает ознакомиться с мнениями ученых по поводу резкого изменения климата и угрозы вымирания человечества.

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