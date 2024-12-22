Ученые обнаружили 'сумасшедшую' новую форму жизни, которая скрывается в человеческих телах

Ученые обнаружили совершенно новые вирусоподобные сущности, названные "обелисками", которые скрываются в человеческих телах. "Безумная" новая форма жизни – это круглые фрагменты генетического материала, содержащие один или два гена и самоорганизующиеся в стержнеобразную форму.

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Обелиски есть у половины населения мира, но их обнаружили только тогда, когда исследователи искали шаблоны, которые не совпадали ни с каким известным организмом в генетических библиотеках. Эти существа колонизируют бактерии во рту и кишечнике человека и живут там около года, но ученые не знают, как они распространяются, пишет DailyMail.

По словам ученых, обелиски имеют геномы петель РНК, которые напоминают вироиды, являющиеся вирусами, инфицирующими растения. Эксперты удивлены, почему они были обнаружены в бактериях, связанных с человеком.

"Чем больше мы смотрим, тем больше безумных вещей видим", – сказал биолог клеток и развития, не участвовавший в исследовании Марк Пайфер.

Пока непонятно, вредны ли эти обелиски полезны, но команда исследователей предположила, что они могут "существовать как незаметные эволюционные пассажиры".

Ученые также предполагают, что эти крошечные примитивные существа, возможно, сыграли решающую роль в формировании биоразнообразия, существующего на Земле сегодня, поскольку они могли заражать организмы многих разных видов в течение их эволюции.

Специалисты еще не уверены, могут эти недавно открытые формы жизни вызвать у людей заболевание, но есть один вид вероидов, который может: гепатит D.

По словам экспертов, обелиски, вироиды и вирусы – это технически неодушевленные организмы, выживание которых зависит от хозяина. Они не едят и не регенерируют.

Исследовательская группа, во главе с биохимиком из Стэнфордского университета Иваном Желудевым, обнаружила обелиски, просмотрев данные из базы данных РНК, содержащей тысячи последовательностей, собранных из ртов, кишок и других источников.

Ученые проанализировали эти данные, чтобы найти одноцепочечные кольцевые молекулы РНК, не соответствующие никакой известной последовательности вероидов и не кодирующие белки, и обнаружили 30000 различных типов обелисков.

Их геномы раньше не привлекали внимания экспертов, поскольку они очень не похожи на любую форму жизни. Но эти находки указывают на то, что обелиски совсем не редки. Исследователи обнаружили, что половина населения мира носит обелиски во рту, а семь процентов – в кишечнике.

Исследователи считают, что эти существа колонизируют бактериальные клетки, чтобы размножаться, подобно тому, как вирус заражает хозяина, а затем размножается внутри него.

В настоящее время ученые могут только догадываться об эволюционной и экологической роли обелисков.

Эксперты говорят, что если предстоящие исследования покажут, что обелиски оказывают значительное влияние на здоровье или функциональность человеческого микробиому, это станет важным открытием.

OBOZ.UA ранее писал, что в лаборатории создали "зеркальные бактерии", которые могут уничтожить человечество.

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