Ученые назвали завтрак, улучшающий работу мозга
Ученые из Университета Рединга назвали завтрак, улучшающий работу мозга. Исследование показало, что утренняя трапеза должна содержать 50 граммов грецких орехов.
Эксперты уверяют, что потребление грецких орехов, смешанных с мюсли и йогуртом, привело к более быстрой реакции мозга в течение дня и лучшей памяти по сравнению с эквивалентным калорийным завтраком без орехов. Интересно, что эта вкусная горстка может оказать существенное влияние на когнитивные показатели, особенно у молодых людей, пишет UniversityOfReading.
В исследовании принимали участие 32 молодых людей в возрасте 18-30 лет, которые ели завтрак, богатый грецкими орехами, а также тот, где не было этой полезной вкусности.
Далее участники выполняли различные когнитивные тесты, при этом мозговую активность контролировали в течение шести часов после каждого завтрака.
"Это исследование помогает усилить аргументы в пользу грецких орехов как пищи для мозга. Горстка орехов во время завтрака может дать умственное преимущество, когда нужно проявить себя на высшем уровне", – сказала профессор Клер Уильямс, возглавившая исследование из Университета Рединга.
"Особенно поражает то, что такая простая пищевая добавка может оказать существенное влияние на когнитивные показатели", – добавила она.
Выводы ученых базируются на предыдущих исследованиях, показывающих когнитивное влияние регулярного потребления орехов, в том числе грецких. Но это первое исследование, которое исследует непосредственное влияние грецких орехов на работу мозга у молодых людей в течение одного дня.
Записи активности мозга выявили изменения в нейронной активности. Ученые предполагают, что грецкие орехи могут помочь мозгу работать эффективнее во время сложных умственных задач.
Интересно также, что образцы крови участников исследования показали положительные изменения в уровнях глюкозы и жирных кислот – оба фактора, которые могут влиять на работу мозга.
Эксперты предполагают, что смесь питательных веществ в грецких орехах, включая омега-3 альфа-линоленовую жирную кислоту, белок и растительные соединения, называемые полифенолами, может повысить когнитивную деятельность.
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