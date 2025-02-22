Ученые назвали завтрак, улучшающий работу мозга

Ученые из Университета Рединга назвали завтрак, улучшающий работу мозга. Исследование показало, что утренняя трапеза должна содержать 50 граммов грецких орехов.

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Эксперты уверяют, что потребление грецких орехов, смешанных с мюсли и йогуртом, привело к более быстрой реакции мозга в течение дня и лучшей памяти по сравнению с эквивалентным калорийным завтраком без орехов. Интересно, что эта вкусная горстка может оказать существенное влияние на когнитивные показатели, особенно у молодых людей, пишет UniversityOfReading.

В исследовании принимали участие 32 молодых людей в возрасте 18-30 лет, которые ели завтрак, богатый грецкими орехами, а также тот, где не было этой полезной вкусности.

Далее участники выполняли различные когнитивные тесты, при этом мозговую активность контролировали в течение шести часов после каждого завтрака.

"Это исследование помогает усилить аргументы в пользу грецких орехов как пищи для мозга. Горстка орехов во время завтрака может дать умственное преимущество, когда нужно проявить себя на высшем уровне", – сказала профессор Клер Уильямс, возглавившая исследование из Университета Рединга.

"Особенно поражает то, что такая простая пищевая добавка может оказать существенное влияние на когнитивные показатели", – добавила она.

Выводы ученых базируются на предыдущих исследованиях, показывающих когнитивное влияние регулярного потребления орехов, в том числе грецких. Но это первое исследование, которое исследует непосредственное влияние грецких орехов на работу мозга у молодых людей в течение одного дня.

Записи активности мозга выявили изменения в нейронной активности. Ученые предполагают, что грецкие орехи могут помочь мозгу работать эффективнее во время сложных умственных задач.

Интересно также, что образцы крови участников исследования показали положительные изменения в уровнях глюкозы и жирных кислот – оба фактора, которые могут влиять на работу мозга.

Эксперты предполагают, что смесь питательных веществ в грецких орехах, включая омега-3 альфа-линоленовую жирную кислоту, белок и растительные соединения, называемые полифенолами, может повысить когнитивную деятельность.

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