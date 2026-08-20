Ученые нашли звезду, которая рекордно близка к черной дыре: детали

Ученые обнаружили новую звезду S301, вращающуюся вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец A в центре Млечного Пути. Этот объект движется с колоссальной скоростью, достигающей около 8 % от скорости света, и преодолевает свой орбитальный путь всего за 8,7 года.

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Уникально близкая орбита делает этот космический объект идеальным инструментом для проверки фундаментальных законов физики в условиях экстремальной гравитации. Наблюдения за этим небесным телом позволят впервые точно измерить скорость вращения самой черной дыры и более подробно проверить общую теорию относительности Эйнштейна, отмечает издание Live Science.

Уникальный зонд для искривленного пространства

Центр нашей галактики выступает в качестве естественной лаборатории для исследования более сильных гравитационных полей. Звезды, вращающиеся вблизи Стрельца A*, выступают в роли световых датчиков, помогающих изучать искривление пространства-времени.

Если раньше основным источником данных служила звезда S2 с 16-летним орбитальным периодом, то новый объект позволяет заглянуть значительно глубже в гравитационный колодец. Это открывает возможность измерить не только массу, но и вращательный момент черной дыры, который тянет за собой само пространство, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Параметры и происхождение рекордной орбиты

Объект S301 демонстрирует экстремальные характеристики: в точке максимального сближения он подходит к черной дыре на расстояние 12 астрономических единиц. Несмотря на такое опасное соседство, звезда с массой около 1,5 массы Солнца остается целой и не разрушается под действием приливных сил.

Вытянутая траектория свидетельствует о драматическом прошлом: вероятно, S301 была частью двойной системы, которую гравитация Стрельца A* разорвала, вытолкнув её компаньона за пределы галактики.

Обнаружение S301 стало возможным благодаря обновленной системе GRAVITY+ на телескопе Европейской южной обсерватории в Чили, которая существенно повысила чувствительность наблюдений.

С Земли эта звезда выглядит в миллиарды раз тусклее самых ярких светил, поэтому ее выделение среди скопления других объектов потребовало применения новых алгоритмов обработки изображений.

В настоящее время ученые планируют уточнить трехмерную траекторию движения S301 с помощью спектральных измерений, что в течение следующего десятилетия позволит точно оценить параметры вращения центральной черной дыры.

OBOZ.UA писал, что ученые нашли место в космосе, где скрываются почти 170 млн черных дыр.

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