Ученые нашли странные массовые захоронения в Сахаре: они появились еще до фараонов. Фото

Исследователи с помощью спутникового зондирования наткнулись на удивительную находку в пустыне Атбай, расположенной на востоке Судана. Эти масштабные археологические памятники в форме ограждений были возведены задолго до того, как в долине Нила появились первые египетские фараоны.

Исследование, опубликованное в журнале African Archaeological Review, раскрывает, как было найдено 260 ранее неизвестных захоронений к востоку от реки Нил в пустыне.

Обнаруженные сооружения содержат останки людей и животных, что свидетельствует о сложных погребальных ритуалах древних жителей Сахары. Международная команда ученых смогла идентифицировать более 260 таких объектов, не прибегая к масштабным раскопкам на месте. Это открытие в корне меняет представление о социальной структуре и культурном развитии региона в доисторические времена.

Архитектура "ограждений" и социальная иерархия

Обнаруженные памятники представляют собой массивные круглые стены, диаметр которых иногда достигает 80 метров. В центре такого сооружения обычно расположено главное захоронение, вокруг которого размещены второстепенные могилы. Археологи предполагают, что в центре хоронили вождей или других влиятельных членов общины, что указывает на зарождение классового неравенства. Хотя эти кочевники еще не имели такой пропасти между правителем и подданными, как более поздние египтяне, наличие "элитного" класса в четвертом тысячелетии до нашей эры уже было очевидным.

Для тогдашних жителей пустыни домашние животные – коровы, овцы и козы – имели не только практическое, но и сакральное значение. Животных часто хоронили рядом с владельцами, подчеркивая их высокий статус и глубокое уважение к стаду.

Ученые сравнивают владение крупным рогатым скотом в условиях засушливого климата с владением современными предметами роскоши. Большое количество костей животных в захоронениях свидетельствует о том, что скотоводство было фундаментом идентичности этих племен.

Выживание в условиях климатических изменений

Возведение этих монументов пришлось на период завершения "африканского влажного периода", когда Сахара начала стремительно превращаться в пустыню.

Из-за отступления муссонов и высыхания пастбищ кочевники были вынуждены мигрировать ближе к источникам воды или к долине Нила. Большинство захоронений сосредоточено возле бывших русел рек и озер, что подтверждает попытки людей адаптироваться к дефициту ресурсов. Эти сооружения стали символом устойчивости общин перед лицом глобальных экологических изменений.

Хотя эти некрополи выстояли в течение тысячелетий и даже использовались более поздними поколениями кочевников, сегодня они находятся на грани уничтожения. Главной угрозой для древних памятников является нерегулируемая добыча полезных ископаемых и вандализм. Ученые отмечают, что без надлежащей защиты уникальные свидетельства доисторической культуры, которые являются прологом к величию Египта и Нубии, могут быть навсегда потеряны за считанные дни.

