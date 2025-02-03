Ученые, исследующие 'мумии инопланетян' в Перу, ошеломили заявлением: это на 100% настоящие биологические организмы

История "мумий инопланетян" началась в 2017 году, когда энтузиаст-уфолог Хайме Мауссан и команда самопровозглашенных исследователей паранормальных явлений заявили, что нашли загадочного трехпалого "мумифицированного гуманоида" с вытянутым черепом вблизи города Наска. Тогда ученые не поверили в их подлинность, но сейчас исследователи, изучающие образцы, считают иначе.

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Группа исследователей из Перу, изучивших почти два десятка образцов, на 100 процентов уверены, что они настоящие. По словам доктора Хосе Зальсе, бывшего директора медицинского департамента ВМС Мексики, они обнаружили отпечатки пальцев, повреждение костей, зубные образования, мышцы и внутренние органы, доказывающие, что эти "мумии" являются биологическими организмами, пишет MailOnline.

Команда доктора Зальса в течение шести лет проводила исследование найденных образцов. Они производили рентгеновское обследование, компьютерную томографию с 3D-реконструкцией, флюорографию, анализ ДНК, судебно-медицинскую экспертизу отпечатков пальцев и исследование образцов тканей каждого тела. Некоторые из изучаемых образцов были беременными, что, по мнению ученого, является бесспорным доказательством их подлинности, потому что это невозможно подделать или скопировать мошенническим путем.

"Они со 100-процентной уверенностью подтверждают их органическую, биофункциональную и скелетную анатомическую подлинность", – сказал Зальс.

По его оценкам, найденным останкам от 1200 до 1600 лет.

В годы исследования с командой тесно сотрудничал перуанский журналист Жоис Мантилья, который высказал свое предположение, что мумии являются останками неизвестного вида гоминидов из-за того, что они имеют некоторые физические характеристики человека, тогда как его руки, черты лица, удлиненный череп и ноги совсем другие.

"Это может быть другой вид гоминид, такие похожие на людей, но в то же время разные. Раньше они не были описаны наукой", – прокомментировал он результаты исследования.

Одним из таких отличий, по мнению исследователей, является то, что отпечатки пальцев образцов не соответствуют ни одному гоминиду, они линейны.

"Люди, гоминид, имеют косые, волнистые, округлые формы, и здесь – абсолютно линейные. На некоторых телах число пальцев достигает пяти, на других – четырех, а в других только три", – говорит Мантилья.

Ученые продолжают исследовать и пытаются найти ответ, кем же были эти неизвестны. Для этого необходимо провести еще дополнительные способы тестирования.

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