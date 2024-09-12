'Убийца городов'. Когда к Земле приблизится гигантский астероид: ученые оценили все риски

Огромный астероид "убийца городов" Апофис должен приблизиться к Земле в 2029 году. Новое исследование показывает, что риск столкновения опасного космического камня с нашей планетой все еще сохраняется.

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Хотя ученые считают, что камень должен пролететь мимо Земли. Однако траекторию полета астероида может сменить другой камень во время столкновения, пишет LiveScience.

Новое исследование показывает, что существует небольшой, но недооцененный риск того, что астероид "Бог Хаоса" Апофис может удариться в Землю. Вероятность такого ужасного столкновения более одного до миллиарда.

Однако, по словам экспертов, исключать вероятность того, что космический камень размером с Эйфелеву башню все еще может столкнуться с нашей планетой нельзя по меньшей мере 3 года.

По данным ученых, Апофис – это космическая скала в форме арахиса, размером около 340 метров. При таком масштабе космический камень недостаточно мощен, чтобы считаться астероидом "убийца планет", но достаточно велик, чтобы быть "убийцей городов" и вызвать климатические последствия на всей планете.

"Потенциально опасный" объект был обнаружен в 2004 году и назван в честь бога тьмы и беспорядка Апофиса, получившего прозвище "Бог хаоса".

Вскоре после обнаружения космического камня астрономы обнаружили, что Апофис пролетит очень близко к Земле 13 апреля 2029 года. Это вызывало опасение, что он может столкнуться с нашей планетой.

Однако дальнейшие наблюдения NASA показали, что астероид безопасно "проплывет" мимо Земли на расстоянии менее 32 000 километров. Но это все еще может быть достаточно близко, чтобы поразить некоторые из наших самых отдаленных спутников, вращающихся вокруг Земли.

Однако эксперты предостерегают, что такие крупные астероиды, как Апофис, могут быть сбиты с курса из-за столкновений с меньшими астероидами.

По информации ученых, после 2029 года Апофис будет продолжать часто приближаться к Земле – в 2051, 2066 и 2080 годах. Однако модели сближения предполагают, что космический камень не представляет угрозы нашей планете по крайней мере 100 лет.

Ранее OBOZ.UA писал, что к Земле летит гигантский астероид размером в два футбольных поля. Наблюдать его приближение жители нашей планеты смогут 15 сентября.

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